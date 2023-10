Pierwszy BTR-90 zauważony w Ukrainie. Z fabryki wyjechało tylko 12 sztuk

Nie bez przyczyny przecież Ministerstwo Obrony Narodowej odmówiło zakupu BTR-90 i nie umieściło ich na liście państwowego programu uzbrojenia do 2020 roku, a także zrezygnowało z eksportu. Następnie armia rosyjska zdecydowała się na produkcję dużej liczby BTR-82A, bardziej zaawansowanych i tańszych niż BTR-90, a podczas parady w Moskwie w 2015 roku ujawniła kołowy pojazd opancerzony nowej generacji VPK-7829 Bumerang i oficjalnie ogłosiła koniec programu BTR-90. W efekcie BTR-90 nigdy nie trafił do masowej produkcji i szacuje się, że z linii montażowych zjechało nie więcej niż dwanaście sztuk.



BTR-90 nigdy nie dostał swojej szansy

Z czym konkretnie mamy tu do czynienia? BTR-90 to transporter opancerzony, a biorąc pod uwagę jego uzbrojenie - wieżę z pojazdu BMP-2 z armatą automatyczną 2A42 kal. 30 mm, współosiowy karabin maszynowy PKT kal. 7,62 mm i granatnik automatyczny AGS-17 kal. 30 mm - już raczej bojowy wóz piechoty, bo służy nie tylko do transportu żołnierzy na polu walki, ale i wsparcia ogniowego.

Wóz mierzy 7,64 m długości, 3,2 m szerokości i 2,98 m wysokości, a jego masa to 20 ton. Może pomieścić łącznie 10 osób, 3-osobową załogę i 7 żołnierzy, poruszać się z maksymalną prędkością 100 km/h na lądzie i 9 km/h w wodzie, co gwarantuje turbodoładowany diesel o mocy 510 KM, a jego maksymalny zasięg to 800 km.



Zdjęcie Zapasy się kończą? BTR-90 musiał wrócić z emerytury / Defense Blog / materiały prasowe

Pancerz BTR-90 składa się ze spawanych stalowych płyt pancernych i wytrzymuje trafienia pociskami 14,5 mm w łuk czołowy, pancerz boczny może zapewnić ochronę przed ogniem z karabinu maszynowego dużego kalibru i odłamkami. Opony bojowe są w stanie wytrzymać eksplozje min przeciwpiechotnych i ostrzał z broni ręcznej, a system odwadniający usuwa wodę podczas awarii w czasie pływania.

Projekt pozwala również na dołożenie wybuchowego pancerza reaktywnego, zastąpienie szyb przednich i blokad wizyjnych peryskopami oraz zastosowanie ochrony NBC (nuklearna, biologiczna i chemiczna), która chroni przed falami uderzeniowymi i promieniowaniem przenikliwym z ataków nuklearnych, pyłem radioaktywnym oraz bronią bakteriologiczną i chemiczną.