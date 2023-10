Żołnierze Izraela weszli do Strefy Gazy. Ważna operacja

Panika wśród Palestyńczyków

Tuż po ataku pod broń powołano aż 360 000 izraelskich rezerwistów, co jest największą mobilizacją w historii państwa, a taka siła może posłużyć do lądowej operacji wojskowej. Już od kilku dni głośno się mówi o tym, że Izrael chce wjechać czołgami na terytorium Gazy.

Dziś Izrael wezwał mieszkańców północnego terenu Strefy Gazy do ewakuacji, zmuszając blisko 1,1 miliona osób do ucieczki. Według Associated Press sugeruje to, że atak lądowy na terytorium Gazy jest coraz bliżej. Odczuwają to Palestyńczycy, którzy w panice zaczęli uciekać ze swoich domów.

Narracja Tel Awiwu wskazuje, że jeśli dojdzie do ofensywy lądowej, może to być już koniec nie tylko Hamasu, ale jakichkolwiek form autonomii Palestyny. Premier Netanjahu wprost mówi o zniszczeniu Hamasu i Strefy Gazy, co pokazuje kampania bombardowania. Jeśli izraelscy żołnierze postawią teraz stopę na terytorium Gazy, może się to skończyć jej zajęciem.