Izrael zajmie Strefę Gazy? „To może być ostateczne rozwiązanie”

Przed ruszeniem głównymi siłami Izrael będzie chciał więc zniszczyć pozycje obronne Palestyńczyków na granicy za pomocą ostrzału artylerii, helikopterów i bombardowania samolotów, aby potem ruszyć armią i zająć jak najwięcej terenów. Izraelscy żołnierze, czołgi i wozy bojowe będą po prostu kroczyć za potężnymi ostrzałami artylerii i rakiet.

- Na bazie wypowiedzi Izraelczyków można założyć, że ta operacja będzie dniem ostatecznego rozwiązania kwestii Palestyńskiej. Najpierw bombardowaniami spróbują zrównać tyle, ile się da ze Strefy Gazy, a dopiero na te ruiny wjedzie armia lądowa - powiedział Geekweekowi dr Wojciech Szewko, wykładowca akademicki i specjalista ds. Bliskiego Wschodu.

Taka połączona siła uderzenia z lądu, powietrza i morza w założeniach Izraelczyków ma być jak walec, który zrówna Strefę Gazy z ziemią. Nie można też zapominać, że fakt, iż ta operacja ma być odpowiedzią na największy atak Hamasu na Izrael w najnowszej historii, może doprowadzić do jeszcze większych zniszczeń. I stąd istnieją opinie, że nową operację wejścia do Strefy Gazy Izrael chciałby zakończyć jej pełną okupacją.

- Według mnie Izrael zajmie całą Strefę Gazy. Swoją taktyką wojenną będzie chciał po prostu zminimalizować straty - stwierdza dr Wojciech Szewko.

Taktyka Palestyny: Tygrys, który walczy ze słoniem

W otwartej walce Palestyńczycy nie mają żadnych szans z wojskiem Izraela. Niemniej przy walce w Strefie Gazy, walczyć będą na swoim terenie, o swój dom, i to z wrogiem, którego nienawidzą. Przez to ich taktyka będzie polegała na znajomości terenu, gdzie narzucą własne zasady walki.

Na pewno wiedząc o możliwych drogach ataku, Palestyńczycy przygotują na nich pułapki i punkty obrony. Ogromnym koszmarem Izraelczyków będzie jednak walka miejska, gdzie ich przewaga siły militarnej i technologicznej zostanie ograniczona. Palestyńczycy będą posiadali wspomnianą znajomość terenu, a w dodatku mają ukryte sieci tunelów. Przy tym posiadają potrzebne uzbrojenie jak miny, broń przeciwpancerna, czy nawet drony.

Zdjęcie Izraelscy żołnierze przy granicy ze Strefą Gazy przed rozpoczęciem konfliktu w 2014 roku. Palestyńczycy stosowali wtedy taktykę zasadzek i wykorzystywania terenu. Jak podaje The Guardian wtedy podczas jednej z zasadzek zginęło aż 13 izraelskich żołnierzy

Palestyńczycy prawdopodobnie będą chcieli wciągnąć Izraelczyków w ciężką walkę miejską, gdzie bitwy trzeba będzie toczyć o każdy budynek. Ostatnio coś takiego widzieliśmy podczas bitwy o Bachmut na Ukrainie. Tu jednak możemy mieć do czynienia z jej brutalniejszą wersją. Dodatkowo w Strefie Gazy prawie każdy może być żołnierzem, zwiększając szansę skrytych ataków.

Podczas wejścia Izraelczyków do Strefy Gazy, jej mieszkańcy będą prawdopodobnie zdawać sobie sprawę, że walczą o swoje być albo nie być. Może to sprawić, że Izrael będzie walczył z państwem-armią, wśród której będzie wręcz poczucie fanatycznej obrony i ostatecznego przeciwstawienia się największemu wrogowi. Tym samym kolejna operacja lądowa w Strefie Gazy może ostatecznie rozstrzygnąć wynik konfliktu palestyńsko-izraelskiego, który trwa od dekad.

Zdjęcie Jeżeli Izrael wejdzie do Strefy Gazy będzie walczył nie tylko z Hamasem lecz także z innymi przygotowanymi bojówkami Palestyny np. Demokratycznym Frontem Wyzwolenia Palestyny lub Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny / SAID KHATIB / AFP / AFP

"To może być już ostateczne rozwiązanie"

Świat w napięciu czeka, na decyzję Izraela o rozpoczęciu operacji lądowej w Strefie Gazy. Może bowiem całkowicie zmienić oblicze Bliskiego Wschodu. W rozmowie z Geekweekiem doktor Wojciech Szewko twierdzi, że może to zakończyć konflikt między Palestyną a Izraelem, jednak nie kończąc napięć w regionie.

- Izrael prawdopodobnie będzie chciał przy całej operacji doprowadzić do sytuacji, gdzie 2 miliony mieszkańców Strefy Gazy albo zginą, albo uciekną na teren Egiptu. To już zapowiedzieli dowódcy izraelscy, że ludność ma po prostu wyjść z domów i uciekać. Niestety to bardzo prawdopodobna teza, że może być to "ostateczne rozwiązanie" tzn. najpierw wygnanie 2 milionów ludzi z terytorium Gazy i zamknięcie granicy, a potem osiedlenie izraelskich osadników. [...] Tak było w 1967, więc to nie jest pierwsza taka operacja, lecz pierwszy raz na taką skalę. To de facto zakończyłoby konflikt. Analogią jest sytuacja z Górskim Karabachem. Nie ma tam już problemu, bo po prostu już nie ma ludności armeńskiej w Górskim Karabachu - tłumaczy dr Wojciech Szewko.

W obliczu obecnego poparcia, jakie otrzymuje Tel Awiw, może on wyjść z założenia, że to po prostu idealny moment na rozprawienie się ze Strefą Gazy. Przy tym istnieje szansa, że doprowadzi to do kolejnych działań, w których Izrael będzie chciał "rozprawić się" z Palestyńczykami w innych rejonach kraju.

- Potem Izrael może chcieć zrobić to samo z Zachodnim Brzegiem, stamtąd wyganiając 3 miliony ludzi, aby uciekli do Jordanii - podsumowuje dr Wojciech Szewko.

Izrael będzie walczył na dwa fronty?

Takie bezpośrednie działanie Izraela wzmaga także stanowczość innych państw arabskich. Przede wszystkim widać konsolidacje społeczności arabskiej, nie tylko na poziomie przekazywania wyrazów wsparcia. Coraz większe napięcia występują na linii Izrael-Hezbollah. Otwarcie kolejnego frontu wojny w Izraelu na północy państwa byłoby dla Tel Awiwu ogromnym problemem. Do tego jednak może naprawdę dojść.

- Prawdopodobnie też wybuchnie wojna w Libanie. Teraz to, co się dzieje między Hezbollahem a Izraelem, przestaje być standardową, "kurtuazyjną" wymianą ognia. Tam jest bardzo gwałtowna eskalacja. Hezbollah znów uderzył w posterunki izraelskie, gdzie jest już, według Hezbollahu, "wielu" zabitych i rannych - twierdzi dr Wojciech Szewko.