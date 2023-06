Po raz pierwszy zdobyli „nowy” czołg Rosjan. Zaskakuje uwstecznieniem

Ukraińscy żołnierze zdobyli nowe trofeum do kolekcji, jakim jest czołg T-80BWM mod. 2022. To najnowsza modyfikacja T-80, która w iście rosyjskim stylu stanowi przykład militarnej ewolucji wstecznej. Wyjaśniamy co to za maszyna.

Zdjęcie Ukraińcy przejęli czołg Rosjan. W środku zobaczyli technikę z lat 80. / @Cyberspec1 / Twitter