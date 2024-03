Czołgi M1A1 FEP Abrams w Polsce

M1A1 FEP to wersja rozwojowa M1A1 Abrams. Te czołgi są dla polskiej armii uzupełnieniem dużej luki w wojskach pancernych po wysłaniu ogromnego arsenału Ukrainie. Do tej pory na wojnę za naszą granicą wysłaliśmy m.in. ponad 250 starszych czołgów T-72M/M1 i T-72MR, 60 czołgów PT-91 Twardy i 14 Leopardów 2A4.

Standardowo M1A1 FEP posiada taką samą specyfikację jak bazowy czołg M1A1, zachowując czteroosobową załogę, działo gładkolufowe 120 mm M256, turbinę gazową Honeywell AGT1500 o mocy 1500 KM i pancerz warstwowy z zubożonym uranem, choć ten ostatni nie znajduje się na wyposażeniu polskich czołgów. M1A1 FEP waży ok. 58 ton.

Ulepszenia wersji FEP (Firepower Enhancement Package) stanowią nowe systemy kierowania ogniem, ulepszając przede wszystkim optykę i poprawiając pracę załogi o każdej porze doby i bez względu na pogodę. M1A1 FEP posiada zmodyfikowane celowniki termowizyjne drugiej generacji FLIR dla dowódcy i działonowego, dla lepszej identyfikacji celów. Pozwalają nawet na 50-krotne przybliżenie. Czołg posiada także nowy dalmierz laserowy, umożliwiający identyfikacje celu na odległość nawet 8 km. Dowódca kieruje zdalnie sterowanym stanowiskiem karabinu maszynowego kalibru 12,7 mm. M1A1 FEP ma także częściowe możliwości hunter-killer, gdzie dowódca wskazuje cel działonowemu, przyspieszając celowanie.

Zdjęcie Czołg M1A1 FEP Abrams w Wojsku Polskim / @1WBPanc / Twitter

Ile czołgów Abrams jest w Polsce?

Czołgi M1A1 FEP Abrams, które trafiają z USA do Polski, są przedmiotem umowy o wartości 1,4 mld dolarów na 116 tych maszyn, których dostawy mają być zrealizowane do grudnia br. Obok nich w tym roku rozpoczną się także dostawy fabrycznie nowych Abramsów w najnowszej wersji M1A2 SEPv3, które zakupiliśmy w liczbie 250 sztuk. Stąd Wojsko Polskie będzie miało flotę łącznie 366 czołgów Abrams, największą w Europie.

Na tem moment do Polski trafiło 69 czołgów M1A1 FEP Abrams, z czego duża część dalej znajduje się w Poznaniu i wszystkie mają zostać przekazane żołnierzom do końca 2024. Wcześniej publicznie podawano, że w rękach żołnierzy znajduje się 14 Abramsów - jedna kompania i wszystkie trafiły do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.

"Jedyna Pancerna" jak czasem określają swoją brygadę warszawscy pancerniacy nie zdradziła ile czołgów M1A1 FEP Abrams było w najnowszym transporcie do ich bazy. Na nagraniu z transportu w pewnym momencie możemy zobaczyć być może nawet 11 czołgów. Sugerowałoby to, że 1. Warszawska Brygada Pancerna ma już na stanie 25 czołgów Abrams, czyli prawie połowę batalionu.