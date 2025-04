Pociski KD-21 na bombowcu H-6K. Chiny straszą nową bronią

To interesujące: wydaje się, że to pierwszy raz, gdy KD-21 jest widoczny na operacyjnym bombowcu

KD-21 to zaawansowany pocisk balistyczny wystrzeliwany z powietrza. Uważa się, że może osiągać prędkości hipersoniczne, przekraczające Mach 5, a jego zasięg może wynosić około 1500 km. Jego konstrukcja prawdopodobnie wywodzi się z lądowego systemu CM-401 i została dostosowana do przenoszenia przez bombowce . Jako pocisk wystrzeliwany z powietrza oferuje jednak znaczną przewagę operacyjną w zakresie mobilności, czasu reakcji i przeżywalności w porównaniu z wyrzutniami naziemnymi. Możliwość odpalania go z wysoko lecącego bombowca sprawia, że siły zbrojne mogą uniknąć wielu systemów obrony powietrznej.

Jeśli potwierdzi się, że KD-21 znajduje się w czynnej służbie, oznaczać to będzie istotne wzmocnienie chińskich zdolności bojowych. Analitycy wskazują, że jego główne przeznaczenie to zwalczanie strategicznych celów, jak lotniskowce amerykańskiej marynarki wojennej czy bazy wojskowe na Guam. Dywizja Bombowa, stacjonująca we wschodnich Chinach, regularnie wykonuje patrole dalekiego zasięgu nad Morzem Południowochińskim oraz w pobliżu Tajwanu. Integracja KD-21 z jej arsenałem sugeruje przygotowania do ewentualnych operacji przeciwko celom morskim oraz silnie ufortyfikowanym obiektom.