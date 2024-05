"Pogromca dronów" z ang. Dronebuster, to niewielka niekinetyczna ręczna broń antydronowa. Ma kształt zbliżony do karabinu i korzysta z niewielkich impulsów elektromagnetycznych, które uszkadzają elektronikę atakowanych dronów i tym samym niszczą je. Zadaniem Dronebustera jest przede wszystkim walka z małymi dronami znanymi jako C-sUAS, czyli małe bezzałogowe systemy latające.

Nowa broń była testowana w Polsce

Armia Stanów Zjednoczonych przeprowadziła testy systemu na poligonie wojskowym w Bolesławcu, aby lepiej zrozumieć ideę jego wykorzystania w walkach w Europie i przeszkolić swoich żołnierzy bazujących w okolicy.

Próby miały formę ćwiczeń i trwały łącznie dwa dni. Uczestniczyło w nich wielu amerykańskich żołnierzy m.in. z 1. Dywizji Kawalerii. Obejmowały one poranne zajęcia teoretyczne oraz wieczorne pokazy praktyczne i ćwiczenia. Zapewniło to amerykańskim żołnierzom niezbędną wiedzę do obsługi innowacyjnej technologii, z którą co ciekawe, wielu z nich nie miało do tej pory żadnej styczności.

Amerykanie mocno stawiają na szkolenie w zwalczaniu dronów

Szkolenie żołnierzy podczas testów Dronebustera w Bolesławcu prowadzili doświadczeni instruktorzy. Zajęcia teoretyczne poprowadzili integratorzy systemów obrony powietrznej i przeciwrakietowej z Dowództwa i Batalionu Dowodzenia Dywizji, natomiast praktyczne pokazy przeprowadzili mobilni trenerzy systemów przeciwdronowych.

Zagrożenie ze strony dronów ostatnio całkowicie się zmieniło. Niektóre nasze jednostki nie są na to przygotowane, a my nie chcemy, aby musiały mierzyć się z tym zagrożeniem bez uprzedniego przygotowania Brien Conner

Podobne ćwiczenia odbywały się już wcześniej na terenie Stanów Zjednoczonych. W 2023 debiutancki trening miał miejsce krótko po wyposażeniu w Dronebustera pierwszej amerykańskiej jednostki i odbył się w Fort Cavazos w Teksasie.

Dronebuster to bardzo nowoczesna broń

Parametry Dronebustera zależą od jego wariantu. Czas, w jakim broń zakłóca drony, może wynosić od 1 do 3 godzin w zależności od modelu, natomiast funkcja wykrywania dronów działa nawet przez ponad 10 godzin co jest bardzo dobrym wynikiem. Waga poszczególnych rodzajów broni również się różni, poszczególne warianty mają masę od 1,9 kg do 2,8 kg. Dronebuster zasilany jest ze standardowych NATO-wskich baterii, a jego efektywny zasięg to od 750 do 1000 m. Najnowsza wersja, oprócz zwalczania dronów, ma umożliwiać także spoofing nawigacji satelitarnej co jest niespotykane w podobnych rozwiązaniach.

Zdaniem producenta, podstawowe przeszkolenie do obsługi Dronebustera żołnierza bez żadnego doświadczenia z podobnymi systemami zajmuje zaledwie pięć minut.