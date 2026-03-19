Global Combat Air Programme (GCAP) to międzynarodowy projekt rozwijany wspólnie przez Wielką Brytanię, Włochy i Japonię, którego celem jest opracowanie myśliwca 6. generacji - samolotu przyszłości zdolnego do zapewnienia przewagi powietrznej w nadchodzących dekadach. Maszyna ma łączyć zaawansowaną technologię stealth, większy udźwig uzbrojenia, nowoczesne silniki oraz integrację z systemami bezzałogowymi, a także oferować elastyczność operacyjną w różnych teatrach działań.

GCAP jako realna ścieżka dla Polski?

Projekt przewiduje współpracę krajów uczestniczących w zakresie badań, rozwoju i produkcji, a także udział mniejszych państw w roli partnerów strategicznych, zyskujących dostęp do know-how i technologii przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Program jest odpowiedzią na globalny wyścig zbrojeń i jednym z najbardziej zaawansowanych projektów lotniczych w Europie i Azji. I jak się właśnie dowiadujemy z wypowiedzi wiceministra aktywów państwowych Konrada Gołoty, Polska prowadzi właśnie rozmowy dotyczącego potencjalnego przystąpienia do GCAP.

Rozwiń

Co najważniejsze, z wypowiedzi przedstawiciela rządu dla portalu TVP.Info wynika, że nie chodzi tylko o naszą chęć, ale realne działania i fakt, że państwa zaangażowane w projekt są naszym udziałem zainteresowane: "Jest zrozumienie dla naszej propozycji i jest chęć dalszych rozmów" - mówił. To pierwszy tak wyraźny sygnał, że Polska nie tylko analizuje możliwość przystąpienia do programu, ale faktycznie prowadzi już wstępne negocjacje.

Ambicje kontra realia przemysłowe

Przedstawiciel rządu nie ukrywa jednak, że jednym z głównych wyzwań może być tu stan krajowego sektora lotniczego - w Polsce w ostatnich dekadach nie produkowaliśmy samolotów, więc nasz przemysł lotniczy wymaga rozwinięcia. Jednocześnie to właśnie ta potrzeba odbudowy kompetencji przemysłowych jest jednym z głównych argumentów za wejściem do programu międzynarodowego zamiast prób samodzielnego rozwoju technologii.

Przypomnę, że nad myśliwcem szóstej generacji, w ramach Global Combat Air Programme (GCAP), pracuje m.in. konsorcjum trzech krajów: Włochy, Wielka Brytania i Japonia. W ciągu ostatnich kilku miesięcy rozmawiałem z przedstawicielami przemysłów obronnych zarówno Włoch, jak i Japonii

Wyścig technologii i wyzwania finansowe

Ale nie tylko Polska ma do pokonania przeszkody na drodze do udziału w programie, ale i sam GCAP, który stoi przed poważnymi wyzwaniami finansowymi i technologicznymi. Wielość wymagań partnerów, różnorodność typów uzbrojenia i konieczność integracji własnych specjalistycznych dronów wspierających, tzw. "lojalnych skrzydłowych" (CCA), pełniących funkcje bojowe i wywiadowcze, stwarza ryzyko znacznego przekroczenia budżetu.

Czy możemy opracować integrację CCA w różnych konfiguracjach w różnych krajach? Nie możemy robić wszystkiego jednocześnie. Nie mamy nieskończonych zasobów

Eksperci podkreślają, że opłacalność programu zależeć będzie od zdolności myśliwca do przenoszenia zarówno najbardziej zaawansowanego, jak i tańszego uzbrojenia, co pozwoli utrzymać korzystny "koszt na zlikwidowany cel" w potencjalnym konflikcie. To podejście ma zapewnić, że GCAP pozostanie elastyczny i skuteczny w różnych scenariuszach operacyjnych, jednocześnie wprowadzając zupełnie nową jakość w światowych systemach powietrznych przyszłości.

