BAOBAB-K dla polskiej armii. Rozpoczęły się negocjacje

Według rzecznika Agencji Uzbrojenia płk. Krzysztofa Płatka, negocjacje nad wyprodukowaniem dla wojska polskiego pierwszych seryjnych systemów BAOBAB-K rozpoczęły się w tym miesiącu.

Zdjęcie W 2018 roku została podpisana umowa na stworzenie najnowszego prototypu kwalifikacyjnego systemu BAOBAB-K. Opiewała na prawie 20 milionów złotych / Huta Stalowa Wola S.A. / domena publiczna

To efekt testów kwalifikacyjnych prototypu systemu. Miały one miejsce w lipcu 2022 roku i ich wyniki były na tyle dobre, że skłoniło wojsko do rozmów. Prawdopodobnie rozmowy dotyczą oszacowania możliwości producenta Huty Stalowa Wola S.A. wobec podstawowych założeń armii. Dadzą one dokładną liczbę zamówionych wozów i termin dostawy.

BAOBAB-K. Polski system minowania pola bitwy

System ten to wóz mający za zadanie szybko stawiać ogromne pole min przeciwpancernych, zdolne zatrzymać silny atak wojsk przeciwnika. To szczególnie ważna taktyka co pokazują walki na wschodzie Ukrainy, gdzie rosyjskie ataki są hamowane przez miny rozłożone na ogromnym terenie.

Zdjęcie BAOBAB-K powstał jako zastępstwo ISM Kroton, pełniącego funkcję wozu minowania narzutowego w wojsku polskim. Za jego konstrukcje odpowiada konsorcjum firm Huta Stalowa Wola, Jelcz, Zakłady Elektromechaniczne BELMA, Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej i WB Eletronics

PMN BAOBAB-K jest postawiony podwoziu ciężarówki 8x8 produkcji Jelcza ze stalową kabiną, chroniącą dwuosobową załogę. Głównym elementem jest sześć wyrzutni, gdzie znajduje się po 20 kaset z minami MN-123. Każda kaseta może pomieścić do 5 min, dzięki czemu jeden wóz może za jednym razem rozstawić aż 600 MN-123. Pole minowe powstaje po bokach wozu na szerokość od 60 do 18 metrów i długość 1800.

Zdjęcie Wyrzutnie min MN-123 systemu BAOBAB-K. Każda taka mina posiada ładunek kumulacyjny, mogący przebić pancerz 60 mm / Huta Stalowa Wola S.A. / domena publiczna

Cechą wozu BAOBAB-K jest pełna automatyzacja procesu minowania. Załoga po prostu wybiera wszystkie parametry i rusza przed siebie. W tym czasie specjalne oprogramowanie dobiera nastawy narzutni czy częstotliwość wystrzału i dostosowuje prędkość pojazdu. Pole minowe powstaje niezwykle szybko i nie wymaga ciężkiej pracy żołnierzy.

Wideo youtube

Mimo walki za pomocą min BAOBAB-K to humanitarna broń. Wykorzystywane przez niego MN-123 posiadają opcję samolikwidacji do 30 dni. Jeśli do tej pory mina nie zostanie uruchomiona, przestaje być groźna. Pozwala to zaoszczędzić zbędnych ofiar np. po zakończeniu walk. Docelowo BAOBAB-K ma służyć w jednostkach inżynieryjnych.