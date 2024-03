Spis treści: 01 Zamach w Rosji na ustach całego świata

Zamach w Rosji na ustach całego świata

W piątek 22 marca na terenie podmoskiewskiego centrum koncertowego "Krokus" doszło do zamachu terrorystycznego. Do tej pory poinformowano o śmierci przynajmniej 140 osób i równie przerażającej liczbie rannych. Dość szybko o organizację zamachu oskarżono Państwo Islamskie. Organizacja terrorystyczna ostrzegała Rosję o możliwym odwecie za działalność armii tego kraju w Syrii oraz innych państwach islamskich na świecie.

Ostatecznie informacje te zostały potwierdzone. Państwo Islamskie (ISIS) wydało oświadczenie, w którym poinformowało o tzw. szerszej wojnie. Zamach był elementem walki, którą Państwo Islamskie toczy z krajami walczącymi z islamem.

Polski generał w mocnych słowach

Chociaż zamach okazał się tragiczny w skutkach z uwagi na rannych i zabitych, to wydarzenia z okolic Moskwy mogą okazać się korzystne dla... Władimira Putina. Tak przynajmniej twierdzi polski generał Stanisław Koziej. Odniósł się on w jednym ze swoich ostatnich wpisów do wydarzeń z Rosji. Generał przyznał, że zamach "posłuży Putinowi", umożliwiając uzyskanie społecznego poparcia dla niepopularnych decyzji. Takich, które w normalnych warunkach mogłyby spotkać się z dużym niezadowoleniem obywateli.

Jak twierdzi generał, taka sytuacja ma szansę skonsolidować poparcie dla Putina ze strony narodu, który na skutek zamachu czuje się zagrożony. Choć słowa te mogą zaskakiwać, to nie są pozbawione sensu. Doskonale wiemy, że propaganda i tzw. syndrom oblężonej twierdz bardzo często jest wykorzystywany przez liderów w państwach autorytarnych.