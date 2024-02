Polski Krab vs. rosyjski dron. Niezwykłe zdjęcie z Ukrainy

Rosjanie polują na polskie armatohaubice

Piotr Zbies zauważa, że to, co najprawdopodobniej uratowało polską armatohaubicę, to kierunek podejścia drona. Uniemożliwił on trafienie wartościowych elementów, nawet po przebiciu pancerza Kraba. Załoga miała więc szczęście w spotkaniu ze swoim największym wrogiem.

Rosyjskie drony Lancet to ogromna zmora polskich armatohaubic używanych przez Ukraińców. Stanowią jedną z ważniejszych broni do zwalczania artylerii. Do tej pory Rosjanie mieli zniszczyć 23 i uszkodzić 4 armatohaubice Krab.

Rosjanie boją się polskich Krabów

Armatohaubica AHS Krab jest priorytetowym celem Rosjan ze względu na jej skuteczność. Od czerwca 2022 Polska wysłała i sprzedała Ukrainie łącznie 72 Kraby. Przez żołnierzy są uważane za ścisłą czołówkę, jeśli chodzi o zachodnią broń, przekazaną do walki z Rosjanami. Słyną przede wszystkim z dużej wytrzymałości.

Prototyp AHS Krab opracowano w 2001 roku, a pierwsze maszyny trafiły do testów w Wojsku Polskim w 2012. Armatohaubica stanowi polski projekt artylerii samobieżnej standardu NATO kalibru 155 mm. Wykorzystuje licencyjne podwozie koreańskich systemów K9 i wieżę z brytyjskiego AS90. Producentem Kraba jest Huta Stalowa Wola.

Zdjęcie Armatohaubica AHS Krab / Vikulec / Wikimedia

Parametry taktyczno-techniczne armatohaubicy AHS Krab:

Załoga: 5 osób

Długość: 12,05 m

Szerokość: 3,60 m

Wysokość: 3,00 m

Masa bojowa: 48000 kg

Uzbrojenie: haubica 155 mm o długości 52 kalibrów

Donośność: 40 kilometrów

Szybkostrzelność: 6 pocisków na minutę

Napęd: silnik diesla MTU MT881 Ka-500

Prędkość maksymalna: 67 km/h

Zasięg: 400 km