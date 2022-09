W ramach zawartej umowy między polskim i estońskim przemysłem zbrojeniowym Tallinowi dostanych zostanie 100 mechanizmów startowych oraz 300 pocisków rakietowych Piorun. Jak zapewnił szef MON: - Chcę bardzo mocno podkreślić, że nie będą się one odbywały kosztem dostaw dla Wojska Polskiego -. Dodał także: - (...) polski przemysł obronny jest w stanie wyprodukować skuteczną, dobrą, nowoczesną broń, która może służyć również naszym sojusznikom -

Minister Błaszczak powiedział również: - Estonia jest naszym bliskim sojusznikiem. Podzielamy spojrzenie na zagrożenia i razem poszukujemy rozwiązań. Jesteśmy także wdzięczni Estonii za wsparcie na granicy polsko-białoruskiej. Dostawy zestawów Piorun dla Estonii odbędą się już w przyszłym roku -. Z kolei Minister Obrony Estonii Hanno Pevkur stwierdził: - Jest to w istocie bardzo ważny dzień dla całego regionu bałtyckiego, ale też całej wschodniej flanki NATO (...) Wiemy, że NATO robi wszystko, żeby nasze bezpieczeństwo zwiększyć, ale jednocześnie musimy zrobić wszystko, aby każdy kraj był odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i je zwiększał w ramach odpowiedzi na obecne zagrożenia. -

Polskie zestawy Piorun

Zestawy Piorun to przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe polskiej produkcji, które przeznaczone są do niszczenia nisko lecących samolotów, helikopterów oraz innych statków powietrznych. Odznaczają się bardzo wysoką skutecznością, przez co zostały docenione już przez armię Ukrainy i USA. Zestawy Piorun zostały wysłane naszemu wschodniemu sąsiadowi w ramach pomocy militarnej. Tamtejsi żołnierze bardzo chwalą polski sprzęt. Szef MON w czerwcu zatwierdził umowę, która zwiększa liczbę zamówionych zestawów rakietowych Piorun dla Wojska Polskiego na 3,5 tys. pocisków i 600 mechanizmów startowych.