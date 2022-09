Galopująca inflacja w naszym kraju, związana z problemami gospodarczymi i ekonomicznymi jako efektem pandemii i agresji Rosji na Ukrainę, zaowocowała wzrostem cen praktycznie większości produktów. Do tego doszedł kryzys energetyczny, który objawił się wzrostem cen węgla.

Polski rząd chciał wesprzeć obywateli w tym ciężkim czasie, którzy opalają swoje domy węglem, jednak wyszło jak zwykle, czyli pojawiły się jeszcze większe problemy. Jednym z ułatwień w zakupie węgla miał być sklep PGG.

W sklepie PGG węgiel trzy razy tańszy niż na rynku

Sklep PGG pomimo faktu, że ma coraz wyższe ceny węgla, to jednak wciąż są one ok. 3 razy niższe niż rynkowe, stąd ogromne zainteresowanie klientów. Pomimo faktu, że sprzedaż odbywa się dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 16.00, to większość zainteresowanych nie ma nawet szans skorzystać z oferty.

Niestety, trzeba przyznać, że obecnie zakup węgla w PGG stał się koszmarem i dzieje się tak z wielu powodów. Zazwyczaj w chwili otwarcia sprzedaży, strona e-sklepu PGG przestaje w ogóle działać. Nie pomagają próby ponownego wejścia na witrynę czy odświeżenia jej w przeglądarce. Ostatecznie większości zainteresowanych wyświetla się frustrujący komunikat: "Została przekroczona maksymalna liczba jednoczesnych transakcji".

Dlaczego nie można kupić węgla w sklepie PGG?

Chociaż PGG cały czas informuje, że pracuje nad zapewnieniem lepszej jakości dostępu do swojego e-sklepu, to jednak efektów tego nie widać. Największym problemem w skutecznym zakupie węgla są przeciążone serwery. Nie powinno to dziwić, w końcu tani węgiel przyciąga tysiące Polaków, którzy chcą zgromadzić jego zapasy na zimę, która może okazać się długa i mroźna.

Kolejnym problemem są boty. Są to programy służące do wykonywania określonych czynności przez maszynę na polecenie człowieka. W tym przypadku boty mogą w mgnieniu oka dokonywać zakupów węgla w sklepie PGG na zlecenie sprytnych pośredników, którzy później pobierają prowizję od klientów za skuteczny zakup węgla. Boty mogą blokować e-sklep i powodować pojawienie się komunikatu o przekroczonej maksymalnej liczbie jednoczesnych transakcji.

Przeciążone serwery, boty i fałszywe SMS-y

Nie można zapominać również o oszustach wykorzystujących kryzys energetyczny i chęć szybkiego, a zwłaszcza taniego zakupu węgla przez Polaków. PGG przestrzega tutaj, że gdy dokonuje się zakupów w sklepie internetowym, szczególną uwagę trzeba zwrócić na link prowadzący do e-sklepu oraz nie korzystać z łącza podsyłanego przez innych kupujących.

Cały czas trzeba mieć na uwadze, by nie dać się oszukać poprzez fałszywe wiadomości SMS. Mogą one dochodzić do kupujących z informacją, że węgiel został wystawiony na półkę sklepową wraz z linkiem do sklepu. Kliknięcie w ten link może skutkować infekcją urządzenia i kradzieżą poufnych danych. PGG bezustannie ostrzega, że nie kieruje do swoich klientów wiadomości w formie SMS.