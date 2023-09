Potężne drony zasilą europejską armię. Pokazano Jackdaw

Brytyjczycy pokazali nowy dron Jackdaw

Firma QinetiQ, która pokazała Jackdaw powstała na bazie dawnej rządowej Agencji Oceny i Badań Obronnych (DERA). To, co się rzuca w oczy przy tym dronie, to że według zapewnień jego konstrukcja ma być "na tyle zaawansowana, aby wykonywać szereg operacji, ale nie na tyle rozwinięta, aby nie bać się jej straty". W prostych słowach koncepcja Jackdaw zakłada wykorzystanie do każdej, nawet najtrudniejszej misji.

Reklama

Jackdaw samą konstrukcją i zastosowaniem przypomina drony Banshee z lat 80. Z przyciętymi skrzydłami delta i pojedynczą płetwą ogonową. Dron posiada parę silników odrzutowych zamontowanych zewnętrznie z tyłu kadłuba. Udźwig drona ma wynosić ok. 30 kilogramów,

Wideo youtube

Dron przyszłości z wysp

Jackdaw ma mieć możliwość lot na wysokości powyżej 9,1 kilometra z prędkością aż 400 km\h przez maksymalnie 3 godziny. Dron ma służyć zarówno do misji rekonesansu, wojny elektronicznej, jak i działania jako wabik. W założeniach ma współpracować z nowoczesnymi myśliwcami jak m.in. F-35.

Jak wynika z pokazanego przez QinetiQ filmu do prezentacji, Jackdaw ma być wystrzeliwany ze specjalnych katapult, także z pokładu lotniskowców. Mimo kierowania go przede wszystkim jako oferta dla wojsk brytyjskich firma ma w planach oferowania drona na rynki zagraniczne. Według wstępnych planów Jackdaw ma być dostępny już w drugiej połowie lat 20.