To dzięki temu, że Rosjanie puszczali swoje czołgi bez osłony, Ukraina obroniła Kijów. Rosyjskie zagony pancerne miały za zadanie jak najszybciej wjechać do stolicy Ukraińcy. Przez to były szybko unieszkodliwiane przez ukraińskich żołnierzy. Jak podaje portal Oryx Rosjanie od początku wojny stracili oprawie 1900 czołgów.



