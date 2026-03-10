ZEA poinformowały o przechwyceniu ogromnej liczby irańskich środków napadu powietrznego podczas serii ataków wymierzonych w terytorium kraju. Według oficjalnych danych systemy obrony powietrznej wykryły łącznie 1422 bezzałogowe statki powietrzne, z których 1342 zostały zniszczone jeszcze przed osiągnięciem wyznaczonych celów (pozostałe 80 uderzyło w terytorium państwa). Siły zbrojne opublikowały nawet w mediach społecznościowych nagranie pokazujące moment przechwytywania nadlatujących bezzałogowców przez systemy obrony powietrznej.

Setki dronów i pocisków

Drony to jednak nie wszystko, bo według podanych informacji ataki obejmowały również pociski. A konkretniej osiem pocisków manewrujących (wszystkie zostały przechwycone przez systemy obrony powietrznej) i 238 pocisków balistycznych. W przypadku tych drugich systemy obrony ZEA nie mogą się już pochwalić 100 proc. skutecznością neutralizacji, bo przechwyciły 221 - 15 spaść miało do morza, a dwa uderzyć w cel.

Wielowarstwowa obrona powietrzna

Ministerstwo Obrony nie ujawniło, jakie dokładnie systemy obrony powietrznej zostały wykorzystane podczas przechwyceń ani gdzie dokładnie doszło do starć z nadlatującymi celami. Nietrudno jednak zidentyfikować strącane cele jako drony przypominające konstrukcyjnie irańskie systemy typu Shahed.

Zwykle wykorzystują one stosunkowo proste systemy naprowadzania i są odpalane w dużych liczbach, aby przeciążyć obronę powietrzną przeciwnika. Dzięki niewielkiej sygnaturze radarowej oraz relatywnie niskiej cenie stały się powszechnie używanym narzędziem we współczesnych konfliktach - wystarczy spojrzeć na Ukrainę, dosłownie zalewaną nimi przez Rosję.

Ministerstwo Obrony podkreśla w komunikacie, że skuteczna neutralizacja większości celów potwierdza zdolność kraju do wykrywania i niszczenia różnego typu zagrożeń powietrznych. I trudno spodziewać się, żeby było inaczej, bo Zjednoczone Emiraty Arabskie w ostatnich latach intensywnie rozwijały wielowarstwową architekturę obrony powietrznej, zaprojektowaną do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń.

