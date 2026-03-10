Prawie 1,4 tys. Shahedów spadło z nieba. ZEA chwalą się nagraniem
Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało, że od początku trwającego na Bliskim Wschodzie konfliktu jego obrona powietrzna przechwyciła 1342 z 1422 bezzałogowych statków powietrznych, a także osiem pocisków manewrujących oraz 221 pocisków balistycznych.
ZEA poinformowały o przechwyceniu ogromnej liczby irańskich środków napadu powietrznego podczas serii ataków wymierzonych w terytorium kraju. Według oficjalnych danych systemy obrony powietrznej wykryły łącznie 1422 bezzałogowe statki powietrzne, z których 1342 zostały zniszczone jeszcze przed osiągnięciem wyznaczonych celów (pozostałe 80 uderzyło w terytorium państwa). Siły zbrojne opublikowały nawet w mediach społecznościowych nagranie pokazujące moment przechwytywania nadlatujących bezzałogowców przez systemy obrony powietrznej.
Setki dronów i pocisków
Drony to jednak nie wszystko, bo według podanych informacji ataki obejmowały również pociski. A konkretniej osiem pocisków manewrujących (wszystkie zostały przechwycone przez systemy obrony powietrznej) i 238 pocisków balistycznych. W przypadku tych drugich systemy obrony ZEA nie mogą się już pochwalić 100 proc. skutecznością neutralizacji, bo przechwyciły 221 - 15 spaść miało do morza, a dwa uderzyć w cel.
Wielowarstwowa obrona powietrzna
Ministerstwo Obrony nie ujawniło, jakie dokładnie systemy obrony powietrznej zostały wykorzystane podczas przechwyceń ani gdzie dokładnie doszło do starć z nadlatującymi celami. Nietrudno jednak zidentyfikować strącane cele jako drony przypominające konstrukcyjnie irańskie systemy typu Shahed.
Zwykle wykorzystują one stosunkowo proste systemy naprowadzania i są odpalane w dużych liczbach, aby przeciążyć obronę powietrzną przeciwnika. Dzięki niewielkiej sygnaturze radarowej oraz relatywnie niskiej cenie stały się powszechnie używanym narzędziem we współczesnych konfliktach - wystarczy spojrzeć na Ukrainę, dosłownie zalewaną nimi przez Rosję.
Ministerstwo Obrony podkreśla w komunikacie, że skuteczna neutralizacja większości celów potwierdza zdolność kraju do wykrywania i niszczenia różnego typu zagrożeń powietrznych. I trudno spodziewać się, żeby było inaczej, bo Zjednoczone Emiraty Arabskie w ostatnich latach intensywnie rozwijały wielowarstwową architekturę obrony powietrznej, zaprojektowaną do zwalczania szerokiego spektrum zagrożeń.
Materiał filmowy przedstawiający obronę powietrzną Zjednoczonych Emiratów Arabskich przechwytującą i niszczącą irańskie UAV, które były wycelowane w kraj. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i suwerenność narodu, nie ma kompromisu. Siły Zbrojne ZEA są gotowe do odstraszania