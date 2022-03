Od początku wojny rosyjskie samoloty i pociski manewrujące uderzają w miasta niszcząc infrastrukturę oraz zabijając cywilów, dlatego też ukraińskie władze coraz częściej apeluję o wprowadzenie strefy zakazu lotów. Do tego pomysłu przychyla się również coraz większa grupa ekspertów. Ostatnio poparcie dla tej idei wyraził jeden z najbardziej znanych badaczy Rosji Anders Åslund porównując sytuację z Ukrainy do Polski w 39 roku. Jego zdaniem wrogie akty wobec NATO są tylko kwestią czasu. Ciekawy pomysł na ustanowienie strefy zakazu lotów przedstawili również amerykański generał Philip M. Breedlove, były dowódca US European Command i były amerykański ambasador Kurt Volker. Nawołują oni to wprowadzenia tzw. ograniczonej strefy zakazu lotów, która objęła by zachodnią Ukrainą i Kijów, ale już nie wschód kraju. Wymagałoby to jednak przejrzystej komunikacji i jasnej deklaracji, że służy to tylko ochronie humanitarnej, a samoloty NATO i drony nie zaangażują się w walkę z rosyjskimi siłami lądowymi chyba, że w samoobronie.

Czym jest strefa zakazu lotów?

Strefa zakazu lotów to przestrzeń powietrzna, w której nie mogą przebywać statki powietrzne. W wypadku, gdy pojawi się samolot albo bezzałogowy aparat latający to siły ustanawiające strefę mogą go zestrzelić. Głównym powodem tworzenia takich stref jest ochrona ludności cywilnej w trakcie konfliktów, podczas których jedna strona ma dużą przewagę w powietrzu nad drugą. Były one wprowadzone nad Irakiem, Bośnią i Hercegowiną oraz ostatnio w Libii. Wprowadzenie strefy zakazu lotów nad Ukrainą mogłoby się skończyć konieczność zestrzelenia rosyjskich samolotów i niszczenia systemów wystrzeliwujących pociski balistyczne. Mogłoby to doprowadzić do eskalacji konfliktu i bezpośredniej konfrontacji Rosja-NATO.