Problem Ukraińców. Rosjanie mogli zdobyć ich kluczową broń

Rosjanie mogą unieszkodliwić pociski R-360 Neptun

Warto dodać, że istnieją już dowody, iż Rosjanom udało się wcześniej przejąć fragmenty takich pocisków, choć w raczej gorszym stanie. Trudno w 100 proc. zweryfikować prawdziwość nagrania i czy faktycznie ten pocisk został wyrzucony na rosyjskim terytorium. Jeśli jednak R-360 Neptun wpadł w ręce Rosjan, może to być dla nich ważne wydarzenie. Możliwość dokładnego przyjrzenia się elektronice i wewnętrznym rozwiązaniom zawsze może przynieść kluczowe informacje.

Jak wskazuje portal The War Zone w odniesieniu do nagrania, R-360 Neptun nie jest szczególnie zaawansowaną bronią i na pewno zdobycie modelu tego pocisku nie jest sukcesem porównywalnym do przechwycenia zachodnich konstrukcji jak Storm Shadow. To jednak dalej groźne pociski manewrujące, które Ukraińcy wykorzystują do ataków rakietowych na Krym. Dzięki dodatkowej wiedzy Rosjanie mogą poznać dokładne cechy pocisku, co mogliby zastosować do ulepszenia systemów obrony.

R-360 Neptun zatopił krążownik Moskwa

Samo zdobycie pocisku R-360 Neptun może mieć dla Rosjan znaczenie symboliczne, gdyż w czasie wojny to jedna z broni, która najbardziej dała się im we znaki. Ukraińska rakieta często była wykorzystywana do ataków na instalacje wojskowe na Krymie. Chociażby w sierpniu 2023 ostrzał tymi pociskami pozwolił na zniszczenie kilku elementów najnowszego rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400.

Jednak R-360 Neptun był na ustach wszystkich po 14 kwietniu 2022 roku, gdy wykorzystano go do jednego z największych sukcesów militarnych tej wojny - zatopienie rosyjskiego krążownika Moskwa. Jak poinformowała strona ukraińska, okręt trafiono właśnie dwoma pociskami R-360, które wywołały ogień i wybuch amunicji. Była to największa militarna strata morska od zatopienia w 1982 roku argentyńskiego krążownika General Belgrano.