Rosyjskie ofiary propagandy Kremla

Na nagraniu opublikowanym na Twiterze widzimy 5 starszych rosyjskich kobiet, które mówią, że wspierają Putina w tym jak postępuje on w Ukrainie. Ich zdaniem to nie jest żadna wojna, tylko misja oswobodzenia narodu. I to jest celem operacji w Ukrainie. Babcie dodają, że czekały na to 8 lat. Dodają również, że ich przywódca był wyjątkowo cierpliwy, bo najpierw próbował negocjacji, ale każdy ma swoją granicę i Putin zdecydował, że trzeba wejść z wojskami.

Przykład tych starszych pań pokazuje efekty działania rosyjskiej propagandy. Oglądając państwową telewizję, przyjęły bezkrytycznie jej punkt widzenia i ślepo powtarzają tezy o denazyfikacji Ukrainy.

Niestety duża część rosyjskiego społeczeństwa odcięta jest od innych źródeł informacji, w tym internetu. Nawet zachodnie portale czy media społecznościowe z Zachodu zostały poblokowane właśnie po to, aby rosyjscy obywatele mieli dostęp tylko do jednej, "prawidłowej" wersji wydarzeń.

Zdjęcie / East News

Rosyjskie działania propagandowe mające przedstawić racje Kremla w wojnie w Ukrainie prowadzone są nie tylko w Rosji, ale praktycznie na całym świecie. O ile w Europie czy Stanach Zjednoczonych rosyjski przekaz nie ma szans kogokolwiek przekonać, to w krajach Afryki czy Ameryki Południowej, które wszędzie widzą macki CIA, rosyjska narracja zaczyna niestety wygrywać.