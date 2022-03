Po ataku Rosji na Ukrainę pojawiło się realne zagrożenie, że nasi wschodni sąsiedzi w pewnym momencie zostaną odcięci od sieci. W związku z tym Mychajło Fedorow, wiceminister Ukrainy zaapelował na Twitterze do Elona Musk o rychłe wprowadzenie internetu Starlink do Ukrainy. Reakcja miliardera była niemal natychmiastowa. Elon Musk sprawnie udostępnił łącze satelitarne i wysłał całą aparaturę potrzebną do obsługi internetu. Później podzielił się również przydatnymi radami, jak korzystać z jego internetu w kryzysowej sytuacji.

Chociaż dotychczas mieszkańcy Ukrainy nie mieli problemów z siecią, Mychajło Fedorow w rozmowie z The Washington Post pochwalił internet Starlink. Powiedział, że nie było takiej potrzeby, lecz chciał przetestować technologię Elona Muska i był pozytywnie zaskoczony, gdyż połączenie osiągało duże prędkości.

Jakość łącza jest doskonała. Używają go tysiące, w strefie z tysiącami terminali, a w co drugi dzień przyjeżdża kolejna ich dostawa powiedział Mychajło Fedorow w rozmowie z The Washington Post.

Redakcja The Washington Post poprosiła o komentarz Elona Muska i SpaceX. Instytucja odmówiła jakiegokolwiek komentarza odnośnie do swoich działań w Ukrainie, co jest zrozumiałe, od tego mogłoby zależeć czyjeś bezpieczeństwo. Z kolei Elon Musk w swoim stylu nie przepuścił okazji, by komuś dopiec. Odpisał "do waszego mistrza Bezosa". Odpowiedź dodatkowo ozdobił dwoma emotikonami przedstawiającymi buziaki. Jego prztyczek w nos odnosi się do tego, że The Washington Post znajduje się w posiadaniu Jeffa Bezosa.

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy Elon Musk prowokuje. Nie tak dawno wyzwał na pojedynek samego Władimira Putina. Stawką miałaby być Ukraina. Najpierw odpowiedział mu Dimitrij Rogozin cytatem z bajki Puszkina, w którym pojawiła się sugestia, że Musk jest zbyt młody i słaby, by pojedynek z nim miał jakikolwiek sens. Później odpisał mu przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow, który zasugerował, że w obecnym stanie Putin, by go zmasakrował na ringu. Zasugerował też, by miliarder przyjechał do Czeczenii odbyć trening, który zmieniłby "kobiecą Elonę w brutalnego Elona".