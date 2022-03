Na początku tygodnia Elon Musk ponownie zaszokował społeczność Twittera, gdy ogłosił, że niniejszym wyzywa Władimira Putina na pojedynek. Stawką w tym starciu miałaby być Ukraina. Nie do końca było wiadomo, na jakiego typu pojedynek liczy Elon Musk, lecz sytuacja staje się coraz bardziej klarowna i wszystko wskazuje na to, że konkurencją miałaby być walka na pięści.

Deklaracja Muska spotkała się z przeróżnymi reakcjami internautów. Jedni twierdzili, że gdyby doszło do takowej walki, postawili by na niego w zakładach. Inni przestrzegali go przed biegłością Putina w sztukach walki, w końcu jest on uznanym sportowcem w judo i taekwondo. Znaleźli się oczywiście tacy, którzy wysyłali go do łóżka, by się przespał i skończył z tymi farmazonami.

Nieoczekiwanie na wyzwanie Elona Muska odpowiedział Dimitrij Rogozin, który cytatem z bajki Puszkina zaznaczył, że miliarder jest jeszcze zbyt młody i słaby, by pojedynek z nim miał jakikolwiek sens.

Dzisiaj Elon Musk udostępnił również odpowiedź, którą otrzymał od Ramzana Kadyrowa, aktualnego przywódcy Czeczenii. Sojusznik rosyjskiego prezydenta radzi miliarderowi, by mierzył siły na zamiary, gdyż w obecnej chwili znajduje się w niższej lidze niż Władimir Putin. Według Kadyrowa, gdyby prezydent Rosji zdecydował się stanąć na ringu i "sprać" miliardera, byłoby to niesportowe zachowanie.

Jednak Ramzan Kadyrow powiedział też, w jaki sposób "Elona" Musk mogłaby dogonić prezydenta Rosji i z "kobiecej Elony stać się brutalnym Elonem". Wystarczyłoby przyjechać do Czeczenii i przejść jeden ze specjalistycznych treningów militarnych. Kadyrow wymienia, że powinien dołączyć do szkolenia na Uniwersytecie Rosyjskich Sił Specjalnych, które w 2015 roku pokonały Stany Zjednoczone. Następnie zasugerował Akhamat Fight Club, gdzie miliarder mógłby nauczyć się, jak przyjmować ciosy. Na koniec Kadyrow zarekomendował szkolenie w czeczeńskiej telewizji, by mógł się do edukować, czym jest czarny PR, stosowany przez Stany Zjednoczone.

Oczywiście oświadczenie Ramzana Kadyrowa nie pozostało bez odpowiedzi samego miliardera. Elon Musk podziękował za ofertę, lecz jak stwierdził, taki trening dałby mu zbyt dużą przewagę nad Putinem. Zapowiedział, że jeżeli prezydent Rosji boi się walczyć, to będzie używał tylko lewej ręki. Na koniec prześmiewczo podpisał się "Elona". Co więcej, poszedł o krok dalej i nawet zmienił imię w swoim profilu na żeńskie.

Czeczenia pod rządami Kadyrowa jest bliskim sojusznikiem Putina. Co za tym idzie, Czeczeni również zostali wysłani do walki w Ukrainie. Do oddziałów rosyjskich swego czasu dołączyła kolumna elitarnych czeczeńskich żołnierzy pod dowództwem Magomieda Tuszajewa.