Przerobił pojazd opancerzony w taksówkę

Pomysłowość niektórych osób, zwłaszcza w kwestii zarabiania pieniędzy, naprawdę nie zna granic. Podczas gdy coraz więcej przedsiębiorstw przewozowych próbuje przyciągnąć do siebie klienta oryginalną flotą pojazdów, Brytyjczyk Marlin Batchelor poszedł o krok dalej. Postanowił on transportować pasażerów przy pomocy opancerzonego wozu, należącego niegdyś do brytyjskiej armii.

Wszystko zaczęło się od zakupu na internetowej aukcji transportera FV432 Trojan. Pojazd ten opracowany w Wielkiej Brytanii w 1963 roku, odegrał sporą rolę w tamtejszym wojsku, będąc przez długi okres podstawową jednostką przeznaczoną do transportu drużyny piechoty.

Następnie Marlin przystąpił od odrestaurowania ważącego niemal 15 ton gąsienicowego potwora. Zarówno napęd jak i silnik transportera wymagały stosownych napraw. Zmian doczekało się także wnętrze pojazdu oraz elementy jego poszycia. Po ostatecznym lakierowaniu i wydaniu w sumie 35 000 dolarów, odświeżony FV432 nadawał się do jazdy.

Marlin nie czekał długo i wyjechał na ulice brytyjskiego miasteczka. Fakt ten rzecz jasna dosyć szybko zwrócił uwagę przechodniów, co skutkowało niekończącymi się prośbami o przejażdżkę niesamowitym wozem. To z kolei dosyć szybko przerodziło się w pomysł na stworzenie odpłatnej oferty przewozowej. Początkowo koszt wycieczki wynosił 830 dolarów za pierwszą godzinę i 275 dolarów za każdą kolejną. Popyt okazał się jednak tak duży, że Marlin dosyć szybko postanowił podnieść ceny.

Obecnie wynajęcie transportera jako np. pojazdu weselnego kosztuje już ponad 1000 dolarów. Pomysłowy właściciel oferuje także krótkie weekendowe wycieczki krajoznawcze, a nawet wyrobił sobie legalną licencję taksówkarską.

Jak widać - czasem naprawdę szalony pomysł potrafi zrodzić świetnie prosperujący biznes.