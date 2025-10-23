Na ukraińskim niebie pojawił się nieznany dotąd typ rosyjskiego drona, który wyróżnia się przede wszystkim futurystyczną konstrukcją pierścieniowego skrzydła. Według ukraińskiego specjalisty ds. walki elektronicznej Serhija Flasha, maszyny te obserwowano podczas operacji wymierzonych w ukraińskie cele wojskowe i mogą służyć zarówno do przechwytywania, jak i prowadzenia ataków.

Myślę, że jak okrągłe to wcale nie z naszej galaktyki. A tak na poważnie, koncepcja skrzydła pierścieni skrzydłowego jest już od dawna znana, ale widzę ją pierwszy raz na żywo, to bardzo konkretny temat

To nie UFO, to Rosja

Nowe drony mają tzw. zamkniętą konfigurację aerodynamiczną, w której skrzydło tworzy pierścień wokół kadłuba. Taka konstrukcja, znana z eksperymentalnych projektów lotniczych, zwiększa nośność, poprawia manewrowość i stabilność, a przy tym skraca rozpiętość skrzydeł, co ułatwia transport i start z niewielkich powierzchni. W praktyce może to oznaczać dłuższy czas lotu i większą efektywność operacyjną, szczególnie w zadaniach zwiadowczych i uderzeniowych.



Czy to "Komety"?

Choć Rosja nie potwierdziła oficjalnie wprowadzenia nowego modelu, eksperci wiążą go z firmą Shag vpered z obwodu lipieckiego, która w przeszłości prezentowała serię dronów Kometa o podobnej konstrukcji.

Jeden z wariantów miał pełnić rolę drona przechwytującego, niszczącego wrogie maszyny poprzez kolizję, a większy model "Kometa-2" został zaprojektowany jako amunicja krążąca o zasięgu ponad 50 km, zdolna do przenoszenia ładunku wybuchowego.

Na razie nie wiadomo, jak skuteczne są nowe maszyny i czy trafiły do masowej produkcji, ale ich pojawienie się pokazuje, że rosyjski przemysł bezzałogowy nie zwalnia tempa, testując w warunkach frontowych kolejne rozwiązania.

A każda nowość to pewien problem, bo wymaga aktualizacji danych systemów walki elektronicznej i obrony przeciwdronowej, które obecnie stanowią przecież jeden z głównych filarów ukraińskiej obrony. Ukraińskie władze nie opublikowały dotąd oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

