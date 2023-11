Ostatnimi czasy, Rosjanie mają wielkie plany związane z realizacją wielu strategicznych i zakrojonych na ogromną skalę inwestycji budowalnych. W zeszłe wakacje pojawił się plan budowy 250-kilometrowej nowej trasy kolejowej na Ukrainie biegnącej na Krym, która połączy Rostów nad Donem z Mariupolem, Berdiańskiem, Melitopolem i Armiańskiem.

Rosjanie już są w trakcie budowy trasy kolejowej, a obecnie znajdują się mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Donieckiem a Mariupolem. Co ciekawe, armia oddała już do użytku nowy most na rzece Kalmius w miejscowości Małowodne-Burne. Obecnie odcinek ma kilkadziesiąt kilometrów długości. Trasa ma pozwolić stworzyć nowy szlak logistyczny przeznaczony do zaopatrywania armii.

