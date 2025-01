Nie oznacza to jednak, że haubica z miejsca zostanie rozmieszczona na polu bitwy, bo ten proces wymaga czasu. Konieczne są przygotowania, jak szkolenie załóg oraz wyprodukowanie wystarczającej liczby jednostek, aby utworzyć co najmniej baterię. Kiedy to się stanie? Te informacje nie zostały ujawnione, ale należy się spodziewać, że niezależnie od okoliczności, realizacja zamówienia na wszystkie 54 zamówione systemy RCH 155 zajmie co najmniej kilka lat.