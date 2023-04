Jak działa nowoczesny system Shark?

Cały system składa się z mobilnej stacji kontroli oraz dwóch dronów. UAV może przebywać w powietrzu do 4 godzin i jest odporny na ataki elektroniczne. Sprzęt posiada specjalną kamerę, która umożliwia "adaptacyjne śledzenie celu" nawet przy prędkości 100 km/h. Ponadto maszyna może obserwować cel z odległości 5 km. UAV wyposażony jest także w "wysoce niezawodny moduł komunikacyjny".

W pojeździe (stacja kontroli), który wyposażony jest m.in. w maszt oraz radary, znajdują się operatorzy dronów. Z tego miejsca planowane i wykonywane są wszystkie misje UAV-ów. Terenowy autobus posiada zarówno "autonomiczne, jak i zewnętrzne zasilanie".

- Istnieją dwa w pełni funkcjonalne stanowiska pracy dla dwóch pilotów, a system obejmuje dwa UAV-y. Jeden samolot może być w powietrzu, podczas gdy drugi ładuje się, a następnie pierwszy ląduje, a drugi startuje. Operatorzy mogą też na zmianę odpoczywać - powiedział Andrij Rymaruk, szef Departamentu Wojny Fundacji Come Back Alive

Drony Shark mają zasięg około 60 km i mogą wznieść się na wysokość około 2000 metrów. Mogą pracować w temperaturach od -15 do +50 stopni Celsjusza i mogą osiągnąć prędkość 150 km/h. Z kolei rozpiętość ich skrzydeł wynosi niecałe 2 m.

Jak powiedział Taras Chmut, dyrektor Fundacji Come Back Alive: - To rozwiązanie, które wdrażamy, jest w dużej mierze wyjątkowe, ponieważ łączy w sobie nie tylko system bezzałogowy, ale także pojazd z napędem na cztery koła. Wszystko to jest połączone ze sobą w całkowicie autonomicznie działającym systemie. A do tego przewidziano pakiet szkoleniowy dla osób pracujących z systemem.

Jeden z instruktorów UAV w Fundacji dodaje: - Ponadto system posiada bardzo ciekawe oprogramowanie, które może śledzić obiekty online i pozwala skalibrować układ inercyjny tak, aby mógł powrócić nawet w warunkach całkowitego tłumienia EW [wojny elektronicznej - red.]. Drony mają zautomatyzowany start i automatyczne lądowanie.