Robo-pies idzie do wojska. USA rozmieszczają pierwsze jednostki

Robo-pies wzmacnia zdolności obronne

Jak podkreśla US Air Force, włączenie psów-robotów do operacji obronnych stanowi krok naprzód w zakresie stosowania nowoczesnych technologii ulepszających protokoły bezpieczeństwa i ograniczających ryzyko dla człowieka. Nie da się też ukryć, że może być kolejnym krokiem w stronę bardziej bojowych zastosowań tego rozwiązania, bo chociaż oryginalny Spot od Boston Dynamics nie został uzbrojony, to został "inspiracją" dla innych firm, które nie mają podobnych "dylematów moralnych", co może zmotywować amerykańską armię.



Widzieliśmy już co najmniej kilka autonomicznych rozwiązań bojowych, które mogą budzić poważne obawy. Wystarczy tylko przypomnieć wyposażonego w karabin robo-psa Ghost Robotics, a w mediach społecznościowych można też znaleźć inne filmy prezentujące podobne przeróbki, np. firmy Blood-Wing, która opracowała robo-psa wyposażonego w karabin maszynowy, który na miejsce akcji jest transportowany dronem.