Rosja "dostarczy" Ukrainie amunicję. Setki tysięcy pocisków!

Wiosną kraje UE zgodziły się na transfer tych zysków z rosyjskich aktywów na Ukrainę, a pod koniec ubiegłego miesiąca ogłoszono wypłatę pierwszej transzy w wysokości 1,5 mld euro, która miała zostać przeznaczona na wysiłki obronne i odbudowę Ukrainy. Przed końcem roku Kijów otrzymać ma kolejną, ale jak poinformowała czeska minister obrony Jana Černochová, część dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów w UE zostanie przeznaczona także na dostawy amunicji zakupią Czechy.

Czechy mają dość Rosji

Dodała też, że dostawy te są zaplanowane "w nadchodzących miesiącach", co gwarantuje, że pociski już wkrótce dotrą na pole bitwy. I mowa tu o naprawdę pokaźnych zakupach, bo jak czytamy w jej wpisie na X: "Możemy w ten sposób kupić dla Ukrainy jeszcze setki tysięcy sztuk tak potrzebnej amunicji wielkokalibrowej. To kolejny dowód zaufania sojuszników do Czech i naszej inicjatywy amunicyjnej".

Pomysł zakupu amunicji poza UE przedstawił już podczas lutowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium prezydent Czech, Petr Pavel. Ujawnił wtedy, że zlokalizowali pół miliona pocisków kal. 155 mm i 300 tys. pocisków kal. 122 mm, które mogłyby zostać wysłane do Kijowa w ciągu kilku tygodni, pod warunkiem zapewnienia środków sojuszniczych.

W rezultacie do inicjatywy przystąpiło 18 krajów, a ukraińskie siły zbrojne otrzymały w czerwcu pierwszą partię pocisków i zapowiedź comiesięcznych dostaw wahających się w zakresie od 50 do 100 tys. sztuk każda. Wiele wskazuje na to, że nie będą one już jednak obciążać budżetów krajów sojuszniczych, które od początku rosyjskiej inwazji przeznaczyły na pomoc militarną dla Ukrainy ponad 100 miliardów dolarów (liczby różnią się nieco w zależności od źródeł i sposobu wliczania zadeklarowanych dostaw).