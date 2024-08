Polskie transportery Oncilla pojawiły się na terenie Rosji

Siły Zbrojne Ukrainy z powodzeniem wykorzystują polską broń, pojazdy i sprzęt w trakcie swojej ofensywy realizowanej na terytorium Rosji, w obwodzie kurskim. Polskie władze, zarówno za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy teraz, obecnie rządzącej koalicji, dały zielone światło do użycia polskiego sprzętu do obrony i ataku w każdych warunkach.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia polskiego transportera opancerzonego Oncilla, który widziany był w obwodzie kurskim. Na pierwszym zdjęciu Oncilla towarzyszy czołgowi T-72EA, a na drugim pojawia się w obecności amerykańskiego transportera opancerzonego Stryker. Ukraińska armia, jeszcze przed inwazją Rosji w 2022 roku, posiadała ok. 30 tych wozów 4x4. Jest on wynikiem polsko-ukraińskiej współpracy. Oncilla to bowiem polski wariant ukraińskiego transportera Dozor-B, produkowany przez firmę Mista ze Stalowej Woli, na licencji pozyskanej w 2013 roku.

