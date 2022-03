Rosyjskie sił wykorzystały system rakietowy Tornado-S aby zaatakować miejscowość w regionie krzyworoskim w obwodzie dniepriopietrowskim. 9A52-4 Tornado to najnowsza rosyjska uniwersalna wyrzutnia rakiet wielokrotnych będącą głęboką modernizacją systemów Smiercz. Wystrzelona rakieta była uzbrojona w amunicję kasetową, która używanie jest zakazane. W miejscu ataku nie ma żadnego obiektu wojskowego. Ukraińska prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa.

Rosja używa broni kasetowej na Ukrainie

Wcześniej Rosja użyła również broni kasetowej przeciwko miastu Charków, a także szpitalowi w mieście Wuhłedar. Bellingcat informuje też o wykorzystaniu amunicji kasetowej przeciwko miejscowości Ochtyrka, a dokładnie 200 metrów od położonego tam przedszkola.

Taka amunicja zawiera od kilku do kilkuset małych pocisków, a pocisk zawiera od kilkunastu do kilkuset podpocisków, które w odpowiednio zaprogramowanym momencie są uwalniane z głowicy. Amunicja kasetowa eksploduje w powietrzu nad celem, uwalniając kilkadziesiąt do kilkuset mniejszych ładunków o polu rażenia stadionu piłkarskiego. To stanowi ogromne zagrożenie dla ludności cywilnej, ponieważ część z tych małych pocisków nie wybucha. Rosja wcześniej już aktywnie korzystała z broni kasetowej, wspierając stronę rządową w Syrii oraz w wojnie na wschodzie Ukrainy.

W 2008 roku, podczas konferencji w Dublinie, 111 państw poparło zakaz używania bomb kasetowych, ale nie ma wśród nich Rosji i Ukrainy. Zgodnie z Konwencją o zakazie użycia broni kasetowej za amunicję kasetową uznaje się broń konwencjonalną, która jest przeznaczona do rozpraszania lub uwalniania wybuchowych podpocisków (każdy o masie mniejsze niż 20 kg, może ich być nawet 650 w jednym zasobniku).

