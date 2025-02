Rosja pokazała nowy czołg. Poruszenie w wielu krajach świata

Jeśli chodzi o aspekt ułatwienia prowadzenia misji załodze, to na pokładzie T-90MS dowódca ma teraz dostęp do panoramicznego systemu celowniczego, co znacznie poprawia zdolność wykrywania i neutralizowania celów w czasie rzeczywistym, nawet w ruchu. Musiała się również pojawić ulepszona balistyka armaty 125 mm 2A46M-5. Zapewnia ona lepszą skuteczność atakowania wybranych celów, zwłaszcza przy użyciu nowoczesnych pocisków przeciwpancernych i kierowanych. Lepsza mobilność czołgu to efekt zmodernizowanego silnika V-92S2F o mocy 1130 koni mechanicznych.