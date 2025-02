- Chciałbym porozmawiać [z rządem USA] czy są gotowi przyspieszyć produkcję lub, czy są gotowi dać nam wcześniejsze terminy [produkcji], ponieważ informacje, które zebraliśmy dzisiaj, wyraźnie pokazują, że czas dostawy jest bardzo długi, a my nie mamy tak dużo czasu – powiedział estoński minister Hanno Pevkur w wywiadzie dla Breaking Defense podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Minister dodał, że na bazie odpowiedzi z Waszyngtonu Tallin podejmie decyzję, czy kontynuować zakupy systemów M142 HIMARS od firmy Lockheed Martin. Do tej pory Estonia zamówiła sześć takich systemów, które już zostały wyprodukowane i do służby w estońskiej armii wejdą latem tego roku. Niemniej Tallin chce dokupić kolejne systemy wyrzutni rakietowych.

Obecnie Lockheed Martin ma produkować około 100 systemów HIMARS rocznie. Estonia chce, aby amerykańska firma potraktowała jej zamówienie priorytetowo, ze względu na to, że jest to frontowy kraj NATO, który przekazał ogromną część uzbrojenia swojej armii na Ukrainę w ramach pomocy militarnej.

Minister Pevkur zdradził, że już pod uwagę brane są inne systemy rakietowe w miejsce HIMARS. Największym konkurentem są K239 Chunmoo od południowokoreańskiej firmy Hanwha Aerospace. Obecnie w Europie największym użytkownikiem tych systemów jest Polska, która zamówiła ich 290 sztuk, których ostatnie mają wejść do służby w 2029 roku .

Przedstawiciele Hanwha Aerospace spotkali się z ministrem Estonii w zeszłym miesiącu. Jak można założyć, Koreańczycy dalej inwestują w lobbing swojego produktu w Europie po ogromnym sukcesie sprzedaży go do Polski. Warto dodać, że Hanwha Defense już sprzedała Estonii 36 armatohaubic K9.

M142 HIMARS vs K239 Chunmoo

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) to samobieżny system wieloprowadnicowej artylerii rakietowej, umieszczony na platformie ciężarówki 6x6 Oshkosh M1140. Do służby wszedł w 1998 roku. Przystosowany jest do utrzymania szybkiego ataku, mogąc zostać rozmieszczonym w punkcie wystrzelenia rakiet i szybko wycofać się przed ogniem kontrartylerii.