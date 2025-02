Chiny zamykają dostęp do informacji wojskowych

Chińskie podejście do "wycieków" informacji wojskowych

W wielu państwach istnieją ścisłe regulacje nt. rozpowszechniania informacji dotyczących wojska. Nie inaczej jest w Chinach, choć przez długi czas podejście do nagłego rozpowszechnienia takich materiałów było dość liberalne. Pekin szczególnie lubił propagandę potęgi swojej armii. Stąd do sieci dosyć regularnie trafiały różne zdjęcia czy filmy, na których można było zobaczyć tajne projekty wojskowe, nową seryjną broń w jednostkach czy miejsca ćwiczeń, sugerujących rozmieszczenie armii. Kolejne materiały napędzały spekulacje w zachodnich mediach nt. możliwości Chińczyków. To także sprawiło, że społeczność analityków chińskiej armii na bazie materiałów z otwartych źródeł stała się bardzo duża zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie.