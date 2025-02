Armatohaubice K9 trafiają do jednostek stacjonujących na wschodzie kraju. Do tej pory wprowadzono je do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii, 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej i 18. Pułku Artylerii. Pierwsza jednostka pokazała właśnie swoje najnowsze szkolenie z użytkowania armatohaubic K9A1 w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Jak się dowiadujemy "żołnierze doskonalili umiejętności dowodzenia, współdziałania", a sama artyleria pokazała swoją efektywność .

Według pierwotnych planów od 2026 roku produkcja K9PL miała rozpocząć się w polskich zakładach Huta Stalowa Wola. Jednak na ten moment ten plan najprawdopodobniej się nie ziści. Dopiero 10 maja 2024 roku pomiędzy HSW a Hanwha Defense podpisano list intencyjny, który dał możliwość zawarcia stosownych umów co do transferu technologii potrzebnych do serwisu i modernizacji K9 w Polsce. Jak podawała Polska Zbrojna w artykule Srogie oblicze boga wojny z 5 września 2024, od stycznia 2025 roku HSW miało być gotowe do serwisowania armatohaubic z Korei. Publicznie nic nie wiadomo o stanie tych planów.