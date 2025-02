Londyn wyśle Ukrainie rosyjskie czołgi. Świat się zastanawia, skąd je mają

Wielka Brytania ogłosiła, że do wiosny bieżącego roku wyśle Siłom Zbrojnym Ukrainy rosyjskie czołgi T-72. Londyn przeznaczy w całym 2025 roku na pomoc naszemu wschodniemu sąsiadowi aż 4,5 miliarda funtów. Nowa broń w postaci pocisków powietrze-powietrze, systemów rakietowych, czołgów i wozów opancerzonych ma wziąć udział w kontrofensywach realizowanych w różnych częściach Ukrainy.

Co ciekawe, wszyscy zastanawiają się, skąd armia Wielkiej Brytanii posiada rosyjskie czołgi T-72. W swojej flocie nigdy takich maszyn nie używano. Nieoficjalnie mówi się, że Londyn mógł kupić poradziecką pancerną flotę specjalnie dla Ukrainy od Czech czy Rumunii. Eksperci z Defence Express ujawnili, że Praga może mieć jeszcze do użyczenia co najmniej 30 czołgów T-72. Wcześniej przekazano ok. 62 sztuki tych maszyn, a łącznie zmodernizowano 136 pojazdów.

Rozwiń

Ukraina dostanie rosyjskie czołgi z Wielkiej Brytanii

Tymczasem w przypadku Rumunii można mówić o 30 czołgach T-72, które zostały wycofane ze służby ponad 20 lat temu. Eksperci podkreślają, że są jeszcze inne kraje Europy, które posiadają nawet ponad 150 czołgów T-72, ale nie wspierają militarnie Ukrainy. Być może Wielkiej Brytanii udało się wynegocjować możliwość zakupu tych maszyn.

Analitycy militarni podają, że armia Kremla miała dotychczas stracić ponad 3000 czołgów różnej klasy. To ogromna liczba, która odbija się negatywnie na prowadzeniu wojny. I to już jest dobrze widoczne na froncie. W ostatnich tygodniach, Rosjanie coraz rzadziej używają czołgów podczas szturmów na pozycje ukraińskiej armii.

Rozwiń

Rosja straciła ok. 80 czołgów w zaledwie 10 dni

Zamiast czołgów, na polu walki pojawiają się wozy bojowe i transportery opancerzone, a nawet quady, buggy, motocykle i wózki golfowe. To bardzo dobre wieści dla Sił Zbrojnych Ukrainy, ponieważ te maszyny można o wiele szybciej wyeliminować z walki za pomocą dronów i dzięki temu zwiększyć przewagę nad wrogiem.

Rosja traciła rok temu w Ukrainie ok. 100 czołgów miesięcznie. Teraz traci ok. 80 czołgów w zaledwie 10 dni, a to wszystko dzięki ogromnym zapasom dronów kamikadze. Jednocześnie koncerny mogą dostarczyć na front zaledwie 225 nowych czołgów rocznie. Nie trudno policzyć, że posiadając ok. 1500 w pełni sprawnych maszyn, pięść pancerna Rosji może jeszcze sprawnie powojować do końca 2025 roku.

T-72 to czołg II generacji o masie 41 t, długości kadłuba 6,6 m, szerokości 3,5 m i wysokości 2,3 m. Pojazd jest napędzany 12-cylindrowym motorem o mocy 780 KM. Spalanie na 100 km dochodzi do aż 357 litrów. Prędkość maksymalna na drodze to 60 km/h i 40 km/h w terenie, tymczasem zasięg operacyjny pojazdu wynosi 500 kilometrów (droga), 250 kilometrów (teren) lub 700 kilometrów z dodatkowym zbiornikiem paliwa.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press