6 dużych chińskich samolotów latało nad Europą. "To pokaz potęgi"

Wówczas obserwatorów bardzo zdziwiła taka manifestacja potęgi lotniczej Państwa Środka. Do dziś nie zdarzyło się, by na niebie pojawiło się blisko siebie tak dużo tych maszyn. Okazuje się, że powód ich użycia był strategiczny zarówno dla Chin, jak i Serbii. Na pokładach samolotów znajdowała się bowiem potężna broń dla Belgradu .

— Oczywiście, różne aplikacje pokazywały inne Y-20 na tej samej trasie lotu, oddalone od siebie o ok. 100 kilometrów, rozciągające się od Stambułu aż do prawie granicy gruzińskiej — powiedział Evergreen Intel w rozmowie z serwisem The War Zone. — Było to wyjątkowe, ponieważ działo się to we wczesnych godzinach i przy tak wielu Y-20 razem — dodał.