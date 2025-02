Gigantyczny samolot wylądował w Polsce. "Dostarczył potężną broń"

Na lotnisku Rzeszów-Jasionka wylądował obecnie największy samolot transportowy na świecie, a mianowicie Antonow An-124 Rusłan . Maszyna przybyła do nas bezpośrednio z miasta Portsmouth, leżącego w Wielkiej Brytanii. Po rozładowaniu transportu, gigant po godzinie 14-tej odleciał do Stanów Zjednoczonych.

Jak podają ukraińscy eksperci militarni, wszystko wskazuje na to, że An-124 dostarczył do Rzeszowa najnowszy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy z Wielkiej Brytanii o wartości 150 milionów funtów. W jego ramach, Siły Zbrojne Ukrainy mają otrzymać czołgi i pociski powietrze-powietrze. Wielka Brytania ma w tym roku przekazać Kijowowi wsparcie o wartości 4,5 miliarda funtów .

Co ciekawe, Antonow An-124 Rusłan odleciał do USA, co oznacza, że w ciągu następnych kilku dni do Polski spodziewany jest kolejny transport uzbrojenia dla Ukrainy. W jego ramach Waszyngton może dostarczyć nowe systemy HIMARS, wyrzutnie przeciwpancerne czy pociski do samolotów F-16 i systemów obrony Patriot.