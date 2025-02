Ukraińcy ukrywają tajną broń. Rosjanie boją się jej jak ognia

Pomimo działań Donalda Trumpa zmierzających do zakończenia wojny w Ukrainie i zapanowania pokoju pomiędzy Ukrainą a Rosją, Siły Zbrojne Ukrainy gromadzą sprzęt, by przeprowadzić największą w swojej historii kontrofensywę . Eksperci tłumaczą, że może dojść do niej tuż przed ostatecznymi negocjacjami pokojowymi, czyli wiosną bieżącego roku.

Żołnierze SZU od dłuższego czasu ćwiczą przeprawy ciężkim sprzętem przez m.in. szerokie rzeki. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia, na których widoczne są liczne pojazdy specjalistyczne w postaci KrAZ-255s przeznaczone do budowy przepraw rzecznych. Są one obsługiwane przez 808. oddział wydzielonego pułku wsparcia Sił Zbrojnych Ukrainy.

Oprócz poradzieckiego sprzętu, SZU mają mieć do dyspozycji zaawansowany sprzęt z Polski czy Niemiec. Co ciekawe, również w pakietach wsparcia dla Ukrainy ze Stanów Zjednoczonych z 2024 roku, pojawiły się liczne systemy przeznaczone właśnie do budowy mostów i przepraw dla sił lądowych. To kolejna przesłanka wskazująca na możliwość przygotowania planów pokonania Dniepru w obwodzie zaporoskim czy chersońskim i wyzwolenia Melitoplu i Mariupolu czy nawet miast leżących na trasie na Krym.