Zdjęcia płonącej maszyny udostępnił na platformie X instruktor operowania dronami fundacji "Stay Alive", pod pseudonimem externalpilot. Widać na nim wrak ogarnięty ogromnym dymem. Eksperci białego wywiadu w widocznych fragmentach maszyny zidentyfikowali wyrzutnię BM-30 Smiercz.



Pojawił się także film z miejsca płonącego wraku. Obok niego znajdowała się jeszcze zniszczona ciężarówka Kamaz. Miejsce zniszczenia systemu BM-30 zidentyfikowano obok miasteczka Bilmak w okupowanej części obwodu zaporoskiego. HIMARS posłał Smiercz na śmieci Podane miejsce trafienia znajduje się ok. 35 kilometrów od najbliższej linii frontu. Jak wskazuje portal Militarnyi, niewielkie kratery wokół wraku sugerują, że Ukraińcy użyli do ostrzału wyrzutnię HIMARS. Mógł to być ogień kontrbaterii, który złapał załogę Smiercza w pułapkę. Reklama Ze względu na ogromny zasięg pocisków, BM-30 często znajduje się poza zasięgiem Ukraińców. Naturalnie amerykańska wyrzutnia, która sprawia takie same problemy Rosjanom, jest idealnym przeciwnikiem dla systemu Smiercz. Rakiety BM-30 ważą prawie tonę Ze względu na swoją nieuchwytność, BM-30 jest niezwykle rzadkim widokiem dla Ukraińców. To dla nich duży problem, gdyż Smiercz to najpotężniejszy system artylerii rakietowej w rosyjskim arsenale. Wyrzutnia przenosi aż 12 potężnych pocisków kalibru 300 mm, z których każda ma średnio 7,6 metra długości i waży 800 kilogramów. Rosjanie wykorzystują siłę BM-30 m.in. do ostrzału ukraińskich miast bądź ufortyfikowanych pozycji, starając się zawsze trzymać z dala od frontu walk. Przez to, że tak trudno je trafić, wraz z najnowszymi zdjęciami zidentyfikowano tylko dwa zniszczone wyrzutnie BM-30 Smiercz, co potiwerdza portal Oryx. Ostatni zniszczony system zauważono jeszcze w październiku zeszłego roku. BM-30 Smiercz to potężna wyrzutnia rakietowa Rosji BM-30 Smiercz wszedł do służby w 1989 roku i od tamtej pory stanowi broń terroru w rosyjskiej armii. Może wystrzeliwać pociski odłamkowo-burzące do dewastowania terenu, kasetowe, zapalające, czy przeciwpancerne. Obecnie Rosja posiada przynajmniej 100 systemów BM-30 różnych wersji. Standardowy BM-30 Smiercz może wystrzeliwać pociski o zasięgu ok. 70 kilometrów. Istnieje także wersja Smiercz-M o oznaczeniu 9A52-2, która jest kompatybilna z pociskami zasięgu aż 90 kilometrów. Według kanału Ukraine Weapons Tracker Ukraińcom udało się zniszczyć właśnie tę ulepszoną wersję, co byłoby jeszcze większym sukcesem. Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Rzymskie miecze znalezione w jaskini. Są w świetnym stanie AFP Reklama