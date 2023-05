Nagranie zniszczenia nowoczesnego systemu Pancyr-S1 udostępnili ukraińscy żołnierze 45. Oddzielnej Brygady Powietrznodesantowej. Pokazali efektowną akcję wykrycia i ostrzelania systemu należącego do Grupy Wagnera. Po wszystkim został tylko wrak.

Pancyr-S1 to jedna z najważniejszych broni rosyjskiego arsenału. To samobieżny system obrony powietrznej średniego zasięgu wykorzystujący działka i pociski ziemia-powietrze. Stanowi utrapienie dla ukraińskich samolotów, helikopterów dronów i pocisków.

Strata tego systemu to duży cios dla Rosjan, którzy panikują na froncie. Sądzą bowiem, że już rozpoczęła się ukraińska kontrofensywa, która odepchnie ich z kluczowych pozycji.



Kolejny Pancyr-S1. Tym razem w Bachmucie

Akcja Ukraińców była książkowym przykładem ich operacji na froncie. Najpierw za pomocą zwykłego drona znaleźli system Pancyr-S1, stacjonujący we wsi Paraskowijiwka na północ od Bachmutu. Po sprawdzeniu koordynatów we współpracy z lotnictwem podali je jednostkom artylerii rakietowej, które rozpoczęły ostrzał. To, co nastąpiło później, było koszmarem dla Rosjan.

Na filmie widać, jak przerażeni żołnierze zaczynają uciekać, unikając pierwszych rakiet. Nie ujechali długo, gdy kolejna salwa trafiła system Pancyr, zmieniając go w kupę złomu. Co ciekawe jak podaje Ukraine Weapons Trakcer, ten Pancyr-S1 miał należeć do Grupy Wagnera.

Według portalu Oryx to już 15 Pancyr-S1 stracony w Ukrainie. Na pewno boli to Rosjan, bo każda taka strata to ok. 14 milionów dolarów w plecy, które idą na wyprodukowanie systemu. Nie mówiąc już o spadku zdolności bojowych na froncie.

Zdjęcie Pancyr-S1 (kod NATO: SA-22 Greyhound) to samobieżny system obrony powietrznej średniego zasięgu, przeznaczony do ochrony kluczowych obiektów i grup armii przed zagrożeniem na niskich i bardzo niskich wysokościach. Wszedł do służby w 2003 roku, mając zastąpić systemy 2K22 Tunguska. Według rosyjskich deklaracji jego główną cechą jest wysoka precyzja

Pancyr-S1. Nowoczesna ochrona nieba po rosyjsku

Głównym uzbrojeniem systemu Pancyr-S1 jest 12 kierowanych pocisków ziemia-powietrze 57E6 i 57E6-E. Jak podaje portal ArmyRecognition służą one głównie do niszczenia:



samolotów (na dystansie 20 km i wysokości 10)

(na dystansie 20 km i wysokości 10) pocisków manewrujących (dystans 12 km, wysokość - 6)

(dystans 12 km, wysokość - 6) szybkich pocisków powietrze-ziemia (dystans 7 km, wysokość - 6)

Obok pocisków Pancyr-S1 posiada także dwa 30-mm działa 2A38M zdolne niszczyć cele na dystansie 4 kilometrów i pułapie 3. Działa mogą służyć głównie do niszczenia dronów i helikopterów bądź jako broń ostatniej szansy w zwalczaniu szybkich celów powietrznych.

Zdjęcie Każdy z 30-mm działek systemu Pantsir-S1 może strzelać z prędkością maksymalnie 40 pocisków na sekundę. Przy tym działka można wykorzystać do niszczenia celów naziemnych jak piechota czy lekkie wozy opancerzone / Vitaly Kuzmin / Wikimedia

Jednym z najważniejszych elementów systemu Pancyr-S1 jest radar, pozwalający znajdować cele na odległość ponad 32-36 kilometrów i śledzić je już od dystansu 24-28 kilometrów. Rozbieżność wynika z rodzaju celu. W jednym momencie może atakować aż 12 różnych celów zarówno za pomocą pocisków rakietowych, jak i dział.

Zdjęcie Pancyr-S1 na wyposażeniu serbskiej armii. System ten obecnie jest eksportowany m.in. także do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Syrii, Iraku czy Iranu. Eksportowe wersje systemu Pancyr-S1 są słabsze od tych używanych w rosyjskiej armii. Chociażby używają innych pocisków 57E6 i 57E6-E o mniejszym zasięgu

Platformą dla systemu Pancyr-S1 w rosyjskiej armii jest ciężarówka 8x8 KAMAZ-6560 z 400-konnym silnikiem diesla, pozwalająca na jazdę po drodze z prędkością 90 km\h. Cechą szczególną dla rosyjskiego systemu jest możliwość wystrzeliwania rakiet podczas jazdy z niską prędkością.

Zdjęcie Podwozie systemu Pancyr-S1 ma być jego największym problemem. Przede wszystkim poruszanie się na kołach ogranicza zdolności terenowe. Ponadto środek masy całego systemu jest postawiony za wysoko, przez co nie może on strzelać działkami w poprzecznych kierunkach podczas jazdy, z obawy przed wywrotką

Dla Rosjan Pancyr-S1 to wręcz cudowna broń. Jakakolwiek strata jest dużym ciosem, jednak ta najnowsza może zasiać jeszcze większy niepokój, biorąc pod uwagę strach, wobec ukraińskiej ofensywy w regionie Bachmutu.



Pancyr-S1 zniszczony, gdy Rosjanie panikują przed kontrofensywą

Wczoraj wieczorem na kanałach rosyjskich blogerów na Telegramie rozpętała się prawdziwa panika. Jeden z rosyjskich korespondentów, Ołeksandr Kots, rozpowszechnił informacje, że ukraińskie czołgi miały kierować się z obwodnicy Charkowa na granicę z Rosją. Szybko podłapały to rosyjskie media, które zaczęły szerzyć panikę, nawet bez jakiejkolwiek weryfikacji informacji.

Obok tego zaczęto rozpowszechniać informacje, że ukraińskie wojska rozpoczęły operację okrążenia Bachmutu. Łączyło się to z oficjalnymi doniesieniami np. ukraińskiego generała Ołeksandra Syrskiego, który informował kilka dni wcześniej o kontratakach Ukraińców w regionie miasta, które miały odepchnąć Rosjan na niektórych odcinkach aż o dwa kilometry.

Teraz jednak niepotwierdzone doniesienia rosyjskich korespondentów wskazują, że Ukraińcy rozpoczynają operację okrążenia Bachmutu, chcąc rozstrzygnąć walkę o miasto. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy nie odniósł się do tych informacji.