Rosja straciła system wojen elektronicznych wart 250 milionów dolarów

Co ciekawe według założeń R-330Ż Żytiel nawet nie powinien dopuścić do siebie ukraińskiego drona, który korygował ogień. Jak niedawno pisał Marcin Jabłoński, jest to system, którego głównym zadaniem jest zakłócanie komunikacji np. GPS-u, na którym opiera się dużo dronów. Wszystko wskazuje na to, że Ukraińcy wykorzystali w ataku nowe wersje bezzałogowców, którym niestraszne są rosyjskie systemy zakłóceniowe WRE.