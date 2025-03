Ukraińska armia pierwszy raz uderzyła amerykańskimi pociskami balistycznymi ATACMS na terytorium Rosji w listopadzie 2024 roku. Wywołało to potężne kontrowersje na Kremlu. Rosyjscy politycy wezwali Władimira Putina do ogłoszenia wojny z NATO i użycia broni jądrowej. Pomimo kolejnego przekroczenia czerwonej linii przez Ukrainę, rosyjska armia praktycznie nie zmieniła swojej strategii na froncie, a jedynie ewakuowała samoloty i składy amunicji w głąb kraju w obawie o ich zniszczenie.

Okazuje się jednak, że Ukraina właśnie zaatakowała instalacje militarne leżące bezpośrednio na terenie Rosji w obwodzie biełgorodzkim za pomocą potężnych amerykańskich pocisków balistycznych ATACMS . Eksperci sądzą, że armia mogła zachować na trudne czasy kilka sztuk pocisków lub nawet otrzymać nowe z Waszyngtonu w celu wywarcia psychologicznego nacisku na Władimirze Putinie, by ten jak najszybciej zaakceptował warunki planu pokojowego.

Ta druga opcja wydaje się najbardziej prawdopodobna, ponieważ w Ukrainie kilka dni temu pojawiła się specjalistyczna amunicja GLSDB do systemów HIMARS , dzięki której Siły Zbrojne Ukrainy będą mogły pacyfikować rosyjskie wojska, sprzęt i pojazdy na odległość nawet 150 kilometrów. Decyzje o ich wysłaniu na Ukrainę miał podjąć sam Donald Trump.

Pociski ATACMS (Army Tactical Missile System) to rodzina amerykańskich rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, opracowanych przez firmę Lockheed Martin. Wprowadzone do użytku w latach 90. XX wieku, są przeznaczone do precyzyjnych uderzeń na cele naziemne, takie jak stanowiska dowodzenia, składy amunicji czy infrastruktura wojskowa.