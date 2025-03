Trump ogłosił budowę futurystycznego myśliwca 6. generacji o wymownej nazwie F-47, która nawiązuje właśnie do swojego stanowiska 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powstaje on w ramach programu NGAD i ma być następcą F-22 Raptor, maszyny przewagi powietrznej. Ma to być samolot bojowy nie z tej planety. Siły Powietrzne będą miały do swojej dyspozycji aż 200 myśliwców 6. generacji, które mają szokować swoimi futurystycznymi technologiami.