Rosja w tarapatach. Straty w ludziach jak w I wojnie światowej

Jak dowiadujemy się z kolejnych raportów i analiz ekspertów, zamiłowanie Rosji do historii nie ogranicza się jedynie do sięgania po archaiczny sprzęt, który przeleżał w magazynach całe dekady (widzieliśmy m.in. zdjęcia z transportu na front czołgów T-54 i T-55, pamiętających czasy niedługo po II wojnie światowej) i taktyk wojennych, które nie mają szans powodzenia w realiach współczesnego pola bitwy (np. korzystania z wysięgników rolniczych jako platform strzeleckich, wystawiając się na widok). Jak bowiem informuje Kyiv Post w swojej najnowszej publikacji, w listopadzie tego roku Rosja mogła się "pochwalić" stratami w ludziach na miarę I wojny światowej.

Eksperci nie mają wątpliwości. Te liczby są szokujące

Wtedy posłała na śmierć około 1,8 miliona żołnierzy, czyli traciła średnio 1100 ludzi dziennie, a w zeszłym miesiącu podczas wojny w Ukrainie traciła średnio ok. 900 żołnierzy co 24 godziny, a w niektóre dni było jeszcze gorzej. Mówiąc krótko, wiele wskazuje na to, że rosyjscy żołnierze giną lub zostają poważnie ranni w walkach na Ukrainie w tempie niespotykanym przez całą wojnę, a liczba ofiar w listopadzie 2023 r. jest wręcz niewiarygodna. Jak możemy przeczytać w raporcie za ten miesiąc przygotowanym przez Ragnara Gudmundssona, długoletniego badacza danych wojskowych związanych z wojną rosyjsko-ukraińską, przez te 30 dni zginęło lub zostało ciężko rannych 25 tys. rosyjskich żołnierzy.