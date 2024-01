Wadliwe działanie GPS to problem dla linii lotniczych

I chociaż do tej pory nie wydarzyło się w związku z tym nic tragicznego, bo w mediach społecznościowych najgłośniej jest o kolejnych opisywanych przez internautów przypadkach "wariującego" GPS, który uniemożliwia im określenie dokładnej lokalizacji, sytuacja nie jest wcale śmieszna i niesie ze sobą dużo poważniejsze zagrożenie.



A mowa o zagrożeniu katastrofą lotniczą, bo choć pilotowanie samolotów nie opiera się jedynie o GPS i wykorzystuje inne narzędzia, m.in. stałe punkty na Ziemi, jego wadliwa praca jest poważnym utrudnieniem. Tymczasem na Twitterze/X nie brakuje kolejnych wpisów wskazujących, że piloci linii lotniczych latających w regionie Morza Bałtyckiego zmuszeni są korzystać z alternatywnych metod nawigacji.

Jak możemy przeczytać na kanale zajmującej się białym wywiadem Markus Jonsson, w ostatnich dniach samoloty kolejnych linii lotniczych traciły dokładność nawigacji, gdy tylko zbliżyły się do Kaliningradu i to właśnie tam najpewniej znajduje się urządzenie zakłócające, które skierowane jest w kierunku zachodnim.



Teraz, kiedy wszyscy mają świadomość tego, co dzieje się z GPS w regionie Morza Bałtyckiego i konieczności korzystania z alternatywnych metod nawigacji, ryzyko katastrofy lotniczej jest wprawdzie dużo mniejsze, ale wciąż realne - przecież do problemów z GPS mogą dojść fatalne warunki pogodowe czy wadliwe działanie innych dostępnych instrumentów.



Na tę chwilę nie wiadomo też czy w jakiś skuteczny sposób można zapobiec podobnym praktykom ze strony wrogiego Zachodowi kraju.