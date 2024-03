Kreml właśnie przeprowadził jeden z największych w historii ataków na stolicę Ukrainy. Użyto wielu różnego typu pocisków. Prorosyjskie media informują, że była to bezpośrednia odpowiedz Władimira Putina za pomoc władz Ukrainy w przeprowadzeniu ataku terrorystycznego w podmoskiewskim centrum handlowym i sali koncertowej Krokus.

Co ciekawe, w propagandowych rosyjskich mediach pojawiły się zdjęcia pocisków, które miały uderzyć w Kijów. Napisano na nich markerami "za Krokus", co ma wskazywać, że Kreml upatruje pomocy Ukraińców w zorganizowaniu ataku terrorystycznego pod Moskwą. Oczywiście, ani władza, ani rosyjskie służby do tej pory nie przedstawiły żadnych wiarygodnych dowodów na powiązanie terrorystów z władzami Ukrainy.