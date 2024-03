19-latek z Irlandii zniszczył w ciągu jednego dnia 6 rosyjskich dział

Prezydent Wołodymyr Zełenski już na początku inwazji polecił utworzenie Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, który umożliwia ochotnikom z innych krajów walkę z rosyjską inwazją. W celu dołączenia do jednostki spełniający wymagania zainteresowani musieli skontaktować się z attaché wojskowym w ambasadzie Ukrainy w swoim państwie, aby dopełnić wszystkich formalności.

Informacja o powstaniu Międzynarodowego Legionu spotkała się z pozytywnym przyjęciem weteranów zachodnich sił zbrojnych (wystarczy tylko przypomnieć głośne dołączenie do walki kanadyjskiego snajpera Waliego), a sama jednostka nie narzeka na brak chętnych. Mniej więcej o tej porze zeszłego roku mogliśmy nawet obejrzeć film dokumentalny International Legion. The Bordeless Will, opisujący tych wyjątkowych wojowników Sił Zbrojnych Ukrainy.

19-letni Irlandczyk poluje na Rosjan

W taki właśnie sposób do Ukrainy trafił też 19-letni mieszkaniec Dublina, który po skończeniu 18. roku życia zdecydował się wstąpić do Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, a następnie podpisał kontrakt z 3. Brygadą Szturmową. I jak dowiadujemy się z materiału na jego temat na youtube’owym kanale Butusov Plus, świetnie radzi sobie z pilotowaniem dronów. Jak potwierdza dowódca jednostki, "Irlandczyk" wykazuje doskonałe wyniki bojowe, a jego ostatni rekord jest wręcz imponujący, bo mowa o sześciu rosyjskich działach D-20 i D-30 zniszczonych w ciągu jednego dnia w okolicach Awdijiwki.



Oprócz uderzenia w artylerię wroga, która uniemożliwiała ukraińskim obrońcom posuwanie się naprzód, pilotowane przez niego drony zadały też straty piechocie - za swoje osiągnięcia został nawet odznaczony przez swojego dowódcę honorową bronią Glock 17. Warto też zaznaczyć, że mężczyzna płynnie mówi po ukraińsku, a jego miłość do tego kraju nie jest przypadkowa, ponieważ ma ukraińskich rodziców i w jego domu od zawsze mówiło się właśnie w tym języku.