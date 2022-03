Rosjanie zbierają informacje na temat uszkodzonego i zniszczonego sprzętu podczas wojny w Ukrainie. Okazuje się, że w wielu przypadkach nie możliwości uzupełnienia zniszczonych czołgów i wozów opancerzonych czy też naprawy sprzętu. Wprawdzie utworzono na terenie okupowanej Ukrainy punkty naprawy pojazdów, to jednak udaje się zreperować ich niewielką część.

Uzależnienie do zachodnich dostaw

W ostatnich latach produkcja nowego wyposażenia oraz uzbrojenie rosyjskiej armii było w dużej mierze możliwe dzięki zakupowi technologii, materiałów i elektroniki z innych państw. Ze względu na nałożone sankcje przez zachodnie mocarstwa, taką możliwość utraciły.

Bardzo dobrym przykładem jest tutaj fabryka KAMAZ. Najnowocześniejsze pojazdy były produkowane z wykorzystaniem elementów niemieckich, a nawet amerykańskich. Wraz z nałożeniem sankcji to się zmieniło i fabryka może, co najwyżej, produkować stare pojazdy oparte na rosyjskiej, a czasem nawet na sowieckiej technologii. Nie tylko sankcje Zachodu są problematyczne, ale również gwałtowny wzrost cen surowców i materiałów, które są niezbędne do naprawy zniszczeń w pojazdach.

Oczywiście, jak to ma miejsce w przypadku każdego komunikatu na wojnie, trzeba do niego podchodzić z dużą dozą sceptycyzmu. Prawdopodobnie Rosjanie nie wyglądają aż tak źle, jak opisują ich Ukraińcy, ale problemy ze sprzętem nie są wymyślone.

Wcześniej już informowano, że jedyna fabryka, która produkuje czołgi stanęła. UrałWagonZawod wstrzymał produkcję z powodu braku niezbędnych części zamiennych sprowadzanych z zagranicy. Przedsiębiorstwo wstrzymało prace z powodu braku możliwości dostarczenia komponentów produkcji zachodniej. W tych zakładach produkuje się czołgi podstawowe T-72, T-14 Armata, BMPT Terminator czy T-90. Prace miały również wstrzymać Czelabińska Fabryka Traktorów specjalizująca się w produkcji, naprawie czołgów i pojazdów opancerzonych dla sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

