Według raportu Institue of The Study of War Rosjanie do tej pory mieli problemy z podwieszaniem potężnych bomb pod swoje samoloty. Z tego powodu ich użycie nastąpiło dopiero kilka miesięcy po rozpoczęciu produkcji.

Z powodu wysokiej wagi bomb, prawdopodobnie nosicielami FAB-3000 są bombowce Tu-22M3 lub Su-34. Amerykański think-tank ocenia, że jeśli Rosjanie będą w stanie używać ich na skalę podobną jak lżejszych bomb FAB-500, to mogą one być przyczyną ogromnych strat wśród ukraińskich żołnierzy i infrastruktury krytycznej.