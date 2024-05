Rosjanie pokazali w akcji swoje "latające czołgi"

Armia Kremla pokazała w akcji swoje najpotężniejsze śmigłowce szturmowe Ka-52 Alligator, które bardzo często określane są mianem "latających czołgów", ponieważ są wyspecjalizowane do zwalczania pięści pancernej. Na filmie możemy zobaczyć, jak piloci odpalają niekierowane pociski S-8 na pozycje ukraińskie na wschodzie kraju.

Pomimo faktu, że armia Kremla od początku wojny straciła co najmniej 60 śmigłowców Ka-52 Alligator, ale nie przeszkadza to okupantom na regularne ich angażowanie na ukraińskim froncie, ponieważ drzemie w nich ogromny potencjał. Co ciekawe, Ukraińcy kilkanaście sztuk tych maszyn zestrzelili za pomocą polskiej broni w postaci np. pocisku przeciwlotniczego PPZR Piorun.

